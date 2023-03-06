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Asya borsaları Çin hariç yükseldi 

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi

Giriş: 06.03.2023 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları Çin hariç yükseldi 
AA

Dünya genelinde enflasyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın salı ve çarşamba günü Senato'da yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya'da Çin Komünist Partisi'nin hafta sonu aldığı kararların piyasa beklentilerini karşılamaması Çin piyasalarını baskılarken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) haftanın son işlem gününde açıklayacağı para politikası kararları bekleniyor.

Çin hükümeti ekonominin bu yıl "yüzde 5 civarında" büyümesini hedeflerken, enflasyon hedefi yüzde 3 olarak açıklandı.

Güney Kore'de ise enflasyonun yavaşlaması risk iştahını artırırken, Avustralya Merkez Bankası'nın yarın ki toplantıda politika faizini 50 baz puan artırması bekleniyor.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 azalışla 3.322 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artarak 2.462 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 yükselişle 28.237 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 135,6'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 değer kazancıyla 60.380 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 primle 20.636 puanda seyrediyor.

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