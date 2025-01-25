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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kağıthane’de inşaat alanındaki çalışma nedeniyle yan binada çatlak oluştu; daireler boşaltıldı | Son dakika haberleri

        Kağıthane’de inşaat alanındaki çalışma nedeniyle yan binada çatlak oluştu; daireler boşaltıldı

        İstanbul Kağıthane'de bir bina inşaatı için kazık çakma işlemi sırasında, yan binada çatlaklar oluştu. 3 katlı binada oturan sakinler, apartmanı boşaltırken bina da mühürlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:25
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        Kazık çakarken yan bina çatladı!
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        Kağıthane'de bir inşaatta yaklaşık 2 ay önce başlayan kazık çakma çalışması nedeniyle yan taraftaki 3 katlı binada çatlaklar oluştu. Ağır hasar alan binayla ilgili zabıta ekiplerinin mühürleme yapacağını söylemesi üzerine binadakiler apar topar evlerini boşalttı. Mühürlenen binanın sahibi Nuran Kal, "Ben müteahhiti uyardım ancak o bana 'binayı bize ver' dedi. Bizi apar topar çıkarttılar, nereye gideceğimizi de bilemiyoruz" dedi.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın sahibi, geçen sene Ağustos ayında binayı müteahhite verdi. Yıkımı yapılan binanın bulunduğu alanda yaklaşık 2 ay önce temele kazık çakılarak inşaata başlandı. Ancak kazık çakma işlemi sonrasında yan tarafta bulunan 4 dairenin bulunduğu 3 katlı binada çatlaklar oluştur. Bina sahibi Nuran Kal, müteahhiti çatlaklarla ilgili uyardığını ancak müteahhitin durumla ilgili bir önlem almadığını ve inşaat alanındaki çalışmalara devam edildiğini söyledi.

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        ÇATLAKLAR OLUŞUNCA ÇALIŞMA DURDURULDU

        Dün sabah saatlerinde kazık çalışmaları sürdüğü sırada sokaktaki 3 katlı binada derin çatlaklar meydana geldi. Binanın ortasında da çatlakların oluşması üzerine bina sahibi Nuran Kal, zabıta ekiplerine ihbarda bulundu.

        Kısa sürede gelen ekipler, çalışmayı durdurdu. Ağır hasar alan giriş kattaki dairede yaşayan kiracı Yakup Çelik'e (45) ve bina sahibi Nuran Kal'a yıkılma riski olduğunu söylenilerek binayı boşaltmaları bildirildi.

        BİNA MÜHÜRLENDİ, KİRACI DAİRESİNİ BOŞALTTI

        Bunun üzerine Yakup Çelik, evindeki eşyaları çıkartarak daireyi boşalttı. Nuran Kal'ın ise evini boşaltmasına izin verilmedi. Çatlakların oluştuğu bina ve Çelik'in evi ardından zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bina sahibi Nuran Kal'ın ise evini boşaltmasına izin verilmedi. Binanın girişi ise demir bariyerlerle kapatıldı. Mühendislerin incelemesi sonucunda binadan karot örneği alınmasına karar verildi. Pazartesi günü alınacak karot incelemesi sonrasında binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

        'MÜTEAHHİTİ UYARDIM 'BANA BİNAYI VER' DEDİ'

        Nuran Kal, “Biz o kadar sallandık ki can havliyle dışarıya çıktık. Dışarıya çıktıktan sonra müteahhitin kim olduğunu sordum ve bana gösterdiler. Çağırdım ve bu şekilde mi yıkıyorsunuz dedim. Böyle bilinçsiz yıkılmaz. 2 ay önce çalışma başlarken ben duvarlarda hafif açılmalar gördüm ve yine gidip müteahhiti uyardım. Banyomda ve duvarlardaki resimlerde kayma başladı. Ben müteahhiti uyardım ancak o bana binayı bize ver dedi. O işte öyle olmuyor. Son 3 gündür her yer çatlıyor. Kendisini uyarıyorum ve ev çatlıyor diyorum. Ev tehlike altında dedim" dedi.

        'BİZİ APAR TOPAR ÇIKARTTILAR'

        Kal, "Yemek yaparken bir anda geldiler ve bana çıkın dediler. Tamam çıkayım dedim. 2-3 tane eşya alın, mühürleyeceğiz dediler. Yan taraftaki inşaatta yoğun bir çalışma vardı. Tehlikeli çalışmalar duvarları bu hale getirdi. Şu an dışarıdayız, bizi apar topar çıkarttılar, nereye gideceğimizi de bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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