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        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre sıcaklıkların, yurdun batı kesiminde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öğrenildi. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Batı Anadolu'da yağmur ve kar biçiminde yağış bekleniyor. İşte illerimizde tahmin edilen hava durumu ve sıcaklıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 07:06 Güncelleme: 25.01.2025 - 09:30
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        İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BATI ANADOLU VE İÇ EGE'DE KAR BEKLENİYOR

        Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        MUĞLA VE ANTALYA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI

        Yağışların Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde, 2 kentimizde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        BATIDA SICAKLIK 3-5 DERECE AZALIYOR

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öğrenildi.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İZMİR: 13, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        BURSA: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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        ÇANAKKALE: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        EDİRNE: 12, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 10, Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DENİZLİ: 13, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ANTALYA: 15, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 15, Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 5, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KONYA: 11, Parçalı bulutlu

        SİVAS: 6, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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        BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        GAZİANTEP: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SİİRT: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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        #hava durumu
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