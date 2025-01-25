Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde, 2 kentimizde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öğrenildi.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR: 13, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURSA: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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ÇANAKKALE: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE: 12, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 10, Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ: 13, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA: 15, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 15, Parçalı ve az bulutlu

MERSİN: 18, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 5, Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA: 11, Parçalı bulutlu

SİVAS: 6, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU: 10, Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN: 8, Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu

KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu