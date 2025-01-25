İki kentte şiddetli sağanak! 5 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre sıcaklıkların, yurdun batı kesiminde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öğrenildi. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Batı Anadolu'da yağmur ve kar biçiminde yağış bekleniyor. İşte illerimizde tahmin edilen hava durumu ve sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI ANADOLU VE İÇ EGE'DE KAR BEKLENİYOR
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
MUĞLA VE ANTALYA'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK UYARISI
Yağışların Muğla'nın doğusu ve Antalya çevrelerinde, 2 kentimizde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATIDA SICAKLIK 3-5 DERECE AZALIYOR
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ilâ 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öğrenildi.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR: 13, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BURSA: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 14, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE: 12, Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 10, Parçalı, zamanla çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ: 13, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA: 11, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 15, Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ADANA: 18, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 15, Parçalı ve az bulutlu
MERSİN: 18, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 5, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA: 11, Parçalı bulutlu
SİVAS: 6, Parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU: 6, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU: 10, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN: 8, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: -3, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 6, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP: 12, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT: 10, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu