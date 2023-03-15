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Asya borsaları alıcılı seyretti 

Asya borsaları, ABD'deki bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izledi

Giriş: 15.03.2023 - 10:42 | Güncelleme: ABONE OL
Asya borsaları alıcılı seyretti 
AA

Analistler, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını belirterek, buna karşın bankanın adımlarının enflasyon üzerindeki etkilerinin görülmesinin pozitif algılandığını dile getirdi.

Bugün Çin'de açıklanan veriler ve Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) adımları da risk iştahını desteklerken, ülkede ekonominin destekleneceğine yönelik beklentiler güçlendi.

Buna göre, PBoC 1 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmese de, piyasaya beklentilerin üzerinde likidite sağladı. Çin'de perakende satışlar yıl başından bu yana yüzde 3,5 artarak beklentilere paralel gerçekleşirken, sanayi üretimi yüzde 2,4 artışla öngörülerin sınırlı da olsa altında kaldı.

Ülkede konut satışlarının da hızlanması konut sektörüne ilişkin endişelerin azalmasına sebep oldu.

Bu gelişmelerle kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 artışla 2.379 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükselerek 3.263 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,03 değer kazancıyla 27.229 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 üzerinde 134,9'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 58.045 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 primle 19.534 puanda seyrediyor.

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