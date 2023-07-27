Aşure Günü ibadetleri neler? Aşure Günü namazı ve duaları| Aşure gününde hangi ibadetler yapılır, neler oldu?

Aşure Günü ibadetleri neler? Aşure Günü namazı ve duaları| Aşure gününde hangi ibadetler yapılır, neler oldu?

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Aşure Günü öncesi geri sayım başladı. İslam inancına göre tarihte oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı 10 Muharrem Aşure Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadet ve dualarla geçirilecek. Peki; Aşure Günü'nde hangi ibadetler yapılır? Aşure Günü namazı nasıl kılınır? Aşure Günü'nde neler yaşandı? İşte Muharrem Ayı'nın 10. günü olan Aşure Günü ile ilgili tüm merak edilenler...

AŞURE GÜNÜ NAMAZI

Aşure Günü iki namaz kılınır... Biri Akşam ve Yatsı namazı arasında, diğeri ise öğle ve ikindi namazı arasında kılınır...

Aşure Günü ikindi ve öğlen arasında kılınan 4 rekatlık namaz:

Aşure Günü ikindi ve öğlen arasında kılınan 4 rekatlık namazda her rekatta Fatiha Suresi'nin ardından 50 defa İhlas Suresi okunur...

Aşure Günü akşam ve yatsı namazı arasında kılınan 6 rekat namaz:

"Niyet eyledim Ya Rabbi, senin rıza-i şerifin için namaza. Herhangi bir komşumuz ve din kardeşimin ya da herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş (ise) bu hakkın ödenmesi için

Allah-u Ekber !

Birinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 1 Ayetel Kürsi, 11 İhlas-ı Şerif

İkinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif

Üçüncü Rekatta

1 Fatiha suresi , 1 El-Hakimut'tekasur, 11 İhlas-ı Şerif

Dördüncü Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif

Beşinci Rekatta

1 Fatiha suresi, 3 Kafirun suresi 11 İhlas-ı Şerif

Altıncı Rekatta

1 Fatiha suresi, 10 İhlas-ı Şerif okunur ve namazdan sonra dua edilir...

AŞURE GÜNÜ ORUCU

Muharrem Ayı'nın onuncu günü yani Aşure Günü oruç tutmak Hanefilere göre vacip, Şafiilere göre ise müekked sünnetir. Ancak oruç tek olarak tutulmaz. Yani 9. ve 10. gün ya da 10. veya 11. gün olarak veya 9, 10 ve 11. gün olarak 2 veya üçlü olarak tutulur. Tek başında Aşure Günü oruç tutumak doğru bulunmaz.

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

1 - Oruç tutumak (Yukarıda da bahsettiğimiz gibi orucu Aşure Günü tek tutmak doğru bulunmaz)

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure Günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] oku­malıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

4- Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir. Hadis-i şerifte, (Aşure Günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyurul­du. (Hakim)

5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha­dis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

Muharrem Ayı içerisindeki en önemli gün ise Aşure günüdür. Aşure Günü şu hadiseler meydana gelmiştir:

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

- Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...

Aşure Günü yaşanan bu gelişmelerin dışında İslam dünyasını yasa boğan üzücü bir hadiseye de şahitlik etmiştir. Aşure Günü'nde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin, 72 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır...

Muharrem Ayı içerisinde aşure tatlısı yapıp dağıtmak yaygın geleneklerden biridir. Peki; Aşure nasıl yapılır? İşte aşure tarifi..

AŞURE TARİFİ NASIL YAPILIR?

AŞURE MALZEMELERİ

* 2 su bardağı haşlanmış nohut

* 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

* 7 su bardağı toz şeker

* 1 kg haşlanmış buğday

* 1 su bardağı pirinç

* 150 gr kuru dut

* 150 gr kuru kayısı

* 150 gr kuru incir

* 150 gr kuru üzüm

* 5 adet elma

* 2 adet portakal

* 1 adet ayva

* 10 adet karanfil

* 2 yemek kaşığı gül suyu

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SÜSLEMEK İÇİN;

* Nar

* Fındık

* Ceviz

* File Antep fıstığı

* Toz tarçın

Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.

Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.

Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file Antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.