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        Haberler Spor Voleybol Asseco Resovia - Fenerbahçe Medicana: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Voleybol Haberleri

        Asseco Resovia - Fenerbahçe Medicana: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        CEV Kupası'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, çeyrek final rövanş maçında Polonya ekibi Asseco Resovia'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 23:34 Güncelleme: 25.02.2025 - 23:34
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        F.Bahçe CEV Kupası'na veda etti
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        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Polonya'nın Asseco Resovia ekibine 3-1 yenildi.

        İstanbul'daki ilk maçı da aynı skorla kaybeden sarı-lacivertli takım, organizasyona veda etti.

        Salon: RCWS Podpromie Rzeszow

        Hakemler: Tomas Buchar (Çekya), Simeon Ivanov (Bulgaristan)

        Asseco Resovia: Woch, Boyer, Cebulj, Klos, Ropret, Vasina (Potera, Ogorek, Staszewski, Niemiec, Bucki, Kozub, Sapinski, Zych)

        Fenerbahçe Medicana: Jendryk, Drzyzga, Ngapeth, Osman Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Karyagin (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Cuci, Yasin Aydın, Caner Pekşen, Yılmaz Üner)

        Setler: 17-25, 25-19, 25-21 25-19

        Süre: 97 dakika (21, 26, 26, 24)

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