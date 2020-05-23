Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. İkinci çocuklarına hamile olan Turan, oğlu Hamza Arda için kıyafet baktı.

Dışarıda basın mensuplarını gören Aslıhan Doğan Turan, "Hamza Arda evin havuzunda oynaması için şort aldım" ifadelerini kullandı.