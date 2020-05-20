Arda Turan, sosyal medyadan paylaştığı videoda bayramları karıştırdı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayan Arda, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadesini kullandı. Gelen tepkiler sonrasında açıklamada bulundu.
Turan, “Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali… İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar” dedi.
Aslıhan Doğan Turan da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Doğan şu ifadeleri kullandı:
Memleketimin sığ manteliteli insanları, artık başkalarının hayatlarını, sadece o hayatı yaşayamadıkları için eleştirmeyi, bunu kendinde hak görmeyi, mütemadiyen mutsuzluk ve hazımsızlık duygusu ile beslenmeyi, verilen emeği, değeri, özveri ve hassasiyeti görmezden gelerek, kadın, erkek, çoluk-çocuk ayırt etmeksizin hadsizlik yapmayı artık bıraksak da, insanlık adına ahlaki bir adım daha atsak.
Dobralık veya cesaret klavye başında onu bunu topa tutmak değildir. Bu tam aksine korkaklıktır. Yazdıklarının arkasında durabileni veyahut yüzümüze söyleyebileni az gördük. Fakat velevki niyetlendi, orada da bir 'destur' demeli insanoğlu.
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