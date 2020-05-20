Memleketimin sığ manteliteli insanları, artık başkalarının hayatlarını, sadece o hayatı yaşayamadıkları için eleştirmeyi, bunu kendinde hak görmeyi, mütemadiyen mutsuzluk ve hazımsızlık duygusu ile beslenmeyi, verilen emeği, değeri, özveri ve hassasiyeti görmezden gelerek, kadın, erkek, çoluk-çocuk ayırt etmeksizin hadsizlik yapmayı artık bıraksak da, insanlık adına ahlaki bir adım daha atsak.



Dobralık veya cesaret klavye başında onu bunu topa tutmak değildir. Bu tam aksine korkaklıktır. Yazdıklarının arkasında durabileni veyahut yüzümüze söyleyebileni az gördük. Fakat velevki niyetlendi, orada da bir 'destur' demeli insanoğlu.