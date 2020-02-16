"BEN ASLA BÖYLE BİR CÜMLE KURMADIM"

Benim ağzımdan kesinlikle çıkmamış bir cümle bu. Bir Twitter hesabı var galiba, buradan şakayla karışık demeçler yazıyorlar. Sanki ben söylemişim gibi... Ben asla böyle bir cümle kurmadım. Böyle bir cümle de kullanmam.