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Ordunun yanısıra emniyet, itfaiye, otomotiv, nakliye, lojistik ve imalat endüstrisine yönelik dayanıklı dizüstü ve tablet bilgisayar üretimi yapan Getac, yeni çok yönlü tablet modeli A140 G2’yi tanıttı.

Zorlu çalışma ortamlarındaki profesyoneller için geliştirilen A140 G2, Getac’ın tablet serisindeki en büyük ekranı 14 inçlik Lumibond 2.0 ekran ve entegre UHD grafikler sayesinde kaydırma hareketlerine gerek kalmadan tüm bilgilerin tek bir ekranda görülebilmesine olanak sağlıyor.

Suya, toza veya dış darbelere karşı dayanıklılık için IP65 sertifikasının yanısıra askeri standart MIL-STD 810H sertifikasına da sahip olan Getac A140 G2, 1.2 metre yükseklikten düşmeye, sıvı dökülmelerine, titreşime, toza ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklılığa sahip. A140 G2 tablet -29°C ila 63°C sıcaklıklar arasında çalışabiliyor.

YAĞMUR ALTINDA VEYA ELDİVENLE KULLANIM

Acil durum çalışanları için Mobil Veri Terminali (MDT) olarak da kullanılabilen A140 G2, itfaiyecilerin sahaya özgü risk bilgilerini gönderip almasına, müdahale planlarını doğrulatmasına ve doğrudan olay mahallinden kimyasal veri kontrolüne imkan sağlıyor.

4G LTE/Wi-Fi/Bluetooth bağlantıları olan Getac A140 G2’nin dokunmatik ekranı yağmur altında da kesintisiz çalışabiliyor. Tablet, aynı zamanda eldivenle de kullanılabiliyor.