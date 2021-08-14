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Aşk Mantık İntikam 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 8. son bölüm

Aşk Mantık İntikam 8. son bölüm yayınlandı. Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin son bölümünde; Ozan ve Esra'nın beraber uyuması bölüme damgasını vurdu. Aşk Mantık İntikam 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Mantık İntikam 8. son bölüm özeti...

14.08.2021 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL
Aşk Mantık İntikam 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Mantık İntikam 8. son bölüm

Aşk Mantık İntikam dizisinin 8. bölümü bu akşam yayınlandı. Dizinin izleyicileri Aşk Mantık İntikam 9. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki, Aşk Mantık İntikam 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Aşk Mantık İntikam 7. son bölüm özeti...

AŞK MANTIK İNTİKAM 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Mantık İntikam yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

AŞK MANTIK 8. SON BÖLÜM

Esra, Ozan’a giderek daha çok kapıldığını fark ederek ondan uzak durmaya karar verir. Ancak bunun için yaptığı her hamle onları daha da yakınlaştırınca Esra iyice köşeye sıkışmış hisseder. Bu durumda bir karar vermesi gerekiyordur. Ya duygularıyla yüzleşecek ya da sonsuza kadar kaçacaktır.

Esra garsonluk yapmaktadır ve artık hayatın zorluğundan sıkılarak yaşam standardının değişmesi için mühendis Ozan’la mantık evliliği yapmıştır. Ancak bu evlilikte maddi, manevi zorluklar yaşayınca evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Ve bir gün Esra bu şirkette işe başlar.

OYUNCU KADROSU

Burcu Özberk, İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu ve Mehmet Yılmaz

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