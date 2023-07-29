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        Haberler Sağlık Aşırı sıcak ve nemli hava psikolojiyi de olumsuz etkileyebiliyor

        Aşırı sıcak ve nemli hava psikolojiyi de olumsuz etkileyebiliyor

        Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Erdoğan, aşırı sıcakların insanlarda öfke, tahammülsüzlük ve depresyon gibi ruhsal rahatsızlıkları tetiklediğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 16:33
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        Aşırı sıcak ve nemli hava psikolojiyi böyle etkiliyor
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        Erdoğan, AA muhabirine, dünya genelinde önemli bir iklim krizinin yaşandığını ve bu krizin gelecek yıllarda daha fazla artacağının öngörüldüğünü kaydetti.

        Aşırı sıcaklarda ruhsal sağlıkla ilgili sıkıntıların da daha fazla yaşandığının altını çizen Erdoğan, "Aşırı sıcaklarda uyku bozuklukları çok artıyor ve uyku kalitesi düşüyor. Uyku bozukluğunun başlamasıyla depresyon, anksiyete ve kaygı gibi hastalıkların artmasına neden oluyor" dedi.

        Sıcaklarda kişilerin nefes almakta güçlük çektiğini, çarpıntı gibi rahatsızlıkların sık görüldüğünü anlatan Erdoğan, bunun da panik atak şikayetlerinin artışına yol açtığını vurguladı.

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        "SICAKLAR SADECE BEDENİMİZİ DEĞİL RUHUMUZU DA TERLETİYOR"

        Erdoğan, sıcakların, özellikle kişilerde aşırı sinir durumunun oluşmasına yol açtığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Sıcakların neden olduğu öfke ve sinirlilik hali tahammülsüzlüğe neden olabiliyor. Sıcaklar sadece bedenimizi değil ruhumuzu da terletiyor. Bu da kavga ve benzeri durumlara yol açıyor. Sıcaklar trafik kazalarını da artırabiliyor çünkü sıcak havalar kişilerde dikkat ve konsantrasyon bozukluğuna neden oluyor. Dikkat ve konsantrasyon bozukluğu yapmasıyla birlikte özellikle yoğun dikkatin önemli olduğu trafikte, kazalarda artış görülebiliyor. Bu da sıcağın psikolojik etkileri açısından oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmakta. İklim krizi hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak hepimizi etkilemekte ve iklim kriziyle mücadele etmek için uzmanların uyarılarına uymamız gerekiyor. Bireyler, uyku bozukluğunu yaşadığını fark eden, sinirlilik, tahammülsüzlük ve dikkat dağınıklığını yaşadığını fark eden bireylerin mutlaka bir profesyonele destek için başvurmalarını öneriyoruz."

        Sıcak havalarda sinirlilik şikayetiyle gelen hasta sayısında da artış yaşadıklarını aktaran Erdoğan, dünyada yapılan bilimsel çalışmaların da bunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

        Yapılan araştırmalarda sıcak zamanlarda acil servise psikiyatrik başvuruda yüzde 10'luk bir artış olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Yüzde 10'luk artış ciddi bir oran özellikle sıcak havalarda psikiyatrik başvuruların arttığı görülüyor. İkinci önemli bir durum özellikle bu tarz sıcak havalarda bazı kronik psikiyatrik hastalıkların atak dönemleri de sıklaşıyor. Mesela şizofreni, bipolar bozukluk gibi hastalıklar da özellikle sık atak geçirme görülebiliyor. Bu tarz kronik hastalıkları olan bireylerin, hastalarımızın özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olmalarını, hekime gitmelerini öneriyoruz. İlaç kullanan hastalarımızın bu tarz havalarda sıvı kaybı çok fazla oluyor. Sıvı kaybı ile beraber ilaçların etkileri, yan etkileri konusunda değişiklikler olabiliyor ve zehirlenmeler artabiliyor. O yüzden bol sıvı almaları, düzenli kontrollerine gitmeleri çok önemli."

        SICAK HAVALAR KADINLARI DAHA ÇOK ETKİLİYOR

        Yaşlı bireylerin sıcağa tahammüllerinin daha az olduğunu kaydeden Erdoğan, "Bununla birlikte kadınların sıcak havalarda ruhsal etkilenme konusunda daha hassas olduğunu görüyoruz. O yüzden kadınlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

        Erdoğan, bireylerin kendinde psikiyatrik, ruhsal değişiklikler fark etmeleri durumunda mutlaka profesyonelden destek almalarını istediklerini ifade etti.

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