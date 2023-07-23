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Küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklar her geçen gün artıyor. Bu da sıcak çarpmasına karşı daha dikkatli olmak ve önlem almak anlamına geliyor. Aksi takdirde sıcak çarpmasının kalıcı sakatlık ve ölüm gibi geriye döndürülemez sonuçları olabiliyor.

SICAK ÇARPMASI KAYNAKLI ÖLÜMLER SON 10 YILDA EN AZ İKİ KAT ARTTI

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Günümüzde sıcak çarpması nedeniyle oluşan ölüm sayısı, deprem, sel ve fırtına gibi diğer hava durumuyla oluşan toplam ölüm sayısından daha fazladır. Sıcak dalgaların geldiği ülkelerde de buna bağlı ölüm oranları giderek artmaktadır. Ani sıcak dalgaları ölüm riskini artırmaktadır. Küresel ısınma nedeniyle son 10 yılda sıcak çarpması sonucu olan ölümler en az iki katına çıkmıştır" dedi.

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EN RİSKLİ GRUP: ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR

Dr. Seçkin, sıcak çarpmasının tropikal yerlerden çok ülkemizdeki gibi sıcak hava dalgalarının olduğu coğrafi bölgelerde daha sık görüldüğüne dikkat çekerek, bu durumdan ise en çok 5 yaşından küçük çocukların ve yaşlıların etkilendiğini söyledi.

Ani ısı ve nem artışının olduğu havanın en tehlikelisi olduğunu vurgulayan Dr. Seçkin, "Nem ve ısı bir arada artarsa vücudun kendini soğutma mekanizması bozuluyor" dedi.

Dr. Seçkin, "Sıcak çarpması aşırı sıcak bir ortamda ağır egzersiz yapılması sonucu oluşabileceği gibi bütün gün güneş altında yatarak da gelişebilir. Öte yandan aşırı sıcak havalarda yatağa bağımlı yaşlılar ve çocuklar hiç hareket etmeden de etkilenebilirler" diye konuştu.

SICAK ÇARPMASI NASIL ANLAŞILIR?

Sıcak çarpması durumunda vücudun kendini soğutma işlevinin yetersiz kaldığını belirten Dr. Seçkin, "Sıcak çarpması acil tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Vücut ısısı 41,1 derecenin üzerinde uzun süre kaldığında nörolojik işlev bozuklukları da başlar. Sıcak çarpmasının bulguları şöyledir; Kızarık cilt, sıcak ve kurudur. Baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, halsizlik, kramplar, aşırı yorgunluk, bayılma, ödem, ciltte döküntüler, hasta ya hiç terlemez ya da aşırı terler. Vakit kaybetmeden 112 aranmalıdır" şeklinde konuştu.

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Dr. Seçkin, ciddi sıcak çarpması durumlarında en çok korkulan tablonun kas erimesi olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "6 saatten daha uzun süren düşmeyen ateş endişe vericidir. Kasların erimesi sonucu ortaya çıkan böbrek ve karaciğer yetersizliği, akciğerlerde ödem ve bilinç kaybı görülebilir."

KİŞİDE SICAK ÇARPMASI MEYDANA GELİRSE...

Sıcak çarpması meydana geldiğinde yapılması gerekenleri aktaran Dr. Seçkin, "Kişiyi hemen soğuk klima çalışan bir odaya alarak soğutmaya başlamak gerekir. Soğuk duş ya da buzlu su banyosu vücut ısısını 20-40 dakikada normale indirir. Diğer bir yöntem hastayı sık sık suyla ıslatarak bir vantilatörün altında yatırmaktır. Su buharlaşırken hastanın soğumasına yardımcı olur. Burada hastanın soğutulması önemlidir. Öte yandan hastanın boynuna buz kompresi yapılması işe yarar" diye konuştu.

SICAK ÇARPMASI NASIL ENGELLENİR?

Sıcak çarpmasının eğitimle önlenebileceğini kaydeden Dr. Seçkin, şunları söyledi: "Belli arkalıklarla su içmek ve su içmek için susamayı beklememek, ara ara serinlemek için klimanın çalıştığı ortamlara girmek önemlidir. Klima sıcak çarpmasını ciddi oranda engellemektedir. Çocuklara ince ve bol kıyafetler giydirmek, yüksek ısıya maruz kalmamaya çalışmak, aşırı terleme, kramplar ya da yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma, mide bulantısı, kusma durumunda vücudu erkenden soğutmaya başlamak çok önemlidir."

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