Asgari ücrette hükümet izleyecek

Enflasyon rakamlarının açıklanması ve Kasım ayı oranlarına göre yıl sonu rakamlarının tahminlerden yüksek çıkma olasılığının artması üzerine gözler 10 Aralık’ta başlayacak asgari ücret görüşmelerine çevrildi.

Hükümet kaynakları, işçi ve işveren kesiminin masaya getirecekleri rakamları gördükten sonra pazarlıklara müdahil olacak. Bu görüşme öncesinde hükümet kanadında herhangi bir rakam ya da oran telaffuz edilmemesi yaklaşımı öne çıktı.

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İşçinin beklentisi yüksek ancak işveren kesimi yüzde 25 oranını telaffuz etmeye başladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, dün ekonomi muhabirleri ile bir araya geldiği toplantıda, önümüzdeki hafta başlayacak asgari ücret görüşmeleriyle ilgili, asgari ücrete yapılan artışların enflasyonun yükselmesine etki edeceği yönünde söylemde bulunulduğunu belirterek, bunun gerçek olmadığının geçmişte de görüldüğünü ifade etti. Atalay, “Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor” dedi.

Asgari ücretle ilgili uluslararası kuruluşlar, iş dünyası temsilcileri başta olmak üzere çeşitli kesimlerden değerlendirmeler geldiğini, komisyon çalışmaları başlamamışken 5 aydır konunun tartışıldığını belirtirken, bunun işçi kesimini rahatsız ettiğini söyledi. REKLAM Atalay, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı’nın asgari ücret artış oranına ilişkin, “Yüzde 25’i geçmesi doğru olmaz” sözlerine şu yanıtı verdi:

“Biz bu ülke beraber yaşıyoruz. Bir yükü bir kesimin üzerine yıkmak doğru değil. Hükümetin ekonomi politikası var ama aynı zamanda sosyal politikasının da olması gerekiyor. Adil gelir dağılımı şu anda yok. MÜSİAD, 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmesin' diyor. Fahiş fiyat artışları, kiralar ortada. Asgari ücret enflasyona sebep değil. Bunu nereden anlıyoruz. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. IMF başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar, asgari ücretin ne kadar artırılmasını gerektiğini açıklıyorlar ama onlar masada yoklar.”

HÜKÜMET ÖNCE İZLEYECEK Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık salı günü yapacak. REKLAM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olan TÜRK-İŞ temsil edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.”

Masada olacak hükümet yetkilileri asgari ücretle işçi ve işveren tarafının talep ve beklentilerini dile getirmesini ve uzlaşmasını bekleyecek. Şu aşamada hükümet kanadında herhangi bir rakam ya da oran dile getirilmemesi benimsendi. Son tahlilde işçi ve işveren tarafının bu koşullarda uzlaşması beklenmiyor. Bu noktada hükümet, enflasyonla mücadele sürecini de göz önünde tutarak bir asgari ücret rakamının belirlenmesini sağlayacak. Artış rakamı yüzde 30 da yüzde 35 de çıksa; işçi kesimini memnun etmeyecek gibi görünüyor. Çünkü açlık sınırı 22 bin TL civarında ve yılsonu enflasyonu şu anda yüzde 47’ye dayanmış durumda. Yüzde 30’luk bir artış asgari ücreti net 22 bin TL’ye çıkarıyor.