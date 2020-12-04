TCMB’NİN 2021 ENFLASYON HEDEFİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası’nın 2021 yılı enflasyon hedefine 3 puan refah payı eklenerek yüzde 12.4 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.308 TL, net asgari ücret 2.612 TL olur.

TCMB’NİN 2020 YILI ENFLASYON TAHMİNİNE REFAH PAYI EKLENİRSE

Merkez Bankası’nın yüzde 12.1 olarak belirlenen 2020 yılı enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenerek yüzde 15 oranında artış yapılırsa brüt asgari ücret 3.384 TL, net asgari ücret de 2.673 TL olur.

ASGARİ ÜCRET NET ÜCRETİN İÇİNDE AGİ DE YER ALIYOR

Asgari geçim indirimi (AGİ) uygulaması başladığından beri net asgari ücret bekar işçi için ödenen AGİ tutarı dahil edilerek açıklanıyor. 2020 yılında 2324.71 TL olan net asgari ücretin 220.73 TL’sini AGİ oluşturuyor. Bekar asgari ücretli çalışandan 154.50 TL gelir vergisi, 22.34 TL damga vergisi olmak üzere ayda 176.84 TL vergi alınıyor.

Brüt 2943 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 3 bin 458 TL’ye ulaşıyor.

TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ geçen yıl yaptıkları ortak açıklamada, asgari ücretin AGİ hariç ve net olarak açıklanmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının da vergiden muaf tutulmasını talep etti.