Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında geçerli olacak ve yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmaları çerçevesindeki üçüncü toplantısına başladı. Türk-İş'in ev sahipliğindeki toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bir işçinin asgari geçim tutarını komisyonla paylaşılması bekleniyor. Bu rakam, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici olacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Hükümeti ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk temsil ediyor. Öte yandan komisyonda bu yıl ilk kez üye statüsüyle bir asgari ücretli işçi de katıldı.

İŞÇİ, GEÇİM ŞARTLARININ DİKKATE ALINMASINI İSTİYOR



Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor. Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor.



TİSK ise yeni asgari ücret belirlenirken hedef enflasyon, yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik ve işsizlikle mücadelenin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını talep ediyor. İşveren ayrıca SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını ve toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını istiyor.

'İYİ BİR RAKAM OLURSA İMZALARIZ'

Toplantı öncesinde taraflar basın açıklamasında buldu. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, komisyonun iki haftadır yoğun bir çalışma yaptığını dile getirdi. 8 milyon insanı ilgilendiren bir rakamın belirlenmesine yönelik komisyonun gayret gösterdiğini ifade eden Atalay, "Biz asgari ücretin az olduğunu ve bununla geçinmenin zor olduğunu ifade ediyoruz. Eğer makul, mantıklı, kabul edilebilir bir rakam olursa bununla ilgili kamuoyu mutlu olur, asgari ücretli ve bizler mutlu oluruz, altına imza atarız. Ama kabul edilebilir bir rakam olmazsa bugüne kadar 44 senede üç defa anlaşmayı imzaladık, arzum hükümet, işveren ve işçi birlikte imzalayalım. İyi bir rakam olursa arkadaşlarıma imzalaması noktasında talimat vereceğim. Ama açıkladığım rakam olmuyorsa imzalamama noktasında kamuoyunda açıkladık" dedi. Hükümeti temsil eden Çalışma Genel Müdürü Önder ise, bugün TÜİK'in raporlarını dinleyeceklerini aktararak, "İyi bir rakam ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" mesajını verdi.

İLK TOPLANTI 6 ARALIK'TA YAPILMIŞTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.İkinci toplantı 13 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.

Bugünkü toplantının ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu oluşturan işçi, işveren ve bakanlık heyetleri önümüzdeki hafta son kez bir araya gelecek. Son görüşmenin ardından 2019’da geçerli olacak asgari ücret, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanacak.

Asgari ücret bekar bir işçi için vergiler ve kesintiler düştüğünde 2018 için yüzde 14.2 artışla ve net 1.603 TL olarak belirlenmişti.