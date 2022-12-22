Dolar bazında zirvede

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Milyonların merakla beklediği asgari ücrette zam süreci tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat açıkladığı rakama göre, 2023'te asgari ücret net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Böylece, asgari ücret için belirlenen rakam, Türk-İş'in resmi teklifi olan 9 bin TL'nin altında kalmış oldu. Yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 olurken, açıklanan rakamın dolar karşılığı da dikkat çekiyor. Öyle ki, asgari ücret dolar bazında bugünkü kurla 457 dolara çıktı. Böylece dolar bazında 2002'den bu yana en yüksek rakama ulaşıldı. YIL İÇİNDE GERİLEYEBİLİR Ancak Orta Vadeli Plan'daki (OVP) 2023 ortalama dolar kurunun 21.5 TL olduğu dikkate alınırsa, 8 bin 506 TL'lik rakam yıl içinde 395 dolara gerileyecek.

Bu durumda, asgari ücretin dolar karşılığında da, 2020 yılına dönülmüş olacak. Özetle, kurdaki yukarı yönlü en ufak bir hareket, 2023'teki asgari ücretin dolar bazında 2002'den bu yana en yüksek tutar olmasının önüne geçecek. Asgari ücretin son yıllarda dolar bazındaki değişimlerine bakıldığında, 2018'de 426 dolar, 2019'da 379 dolar, 2020'de 391 dolar, 2021'de 383 dolar olduğu görülüyor. 2022'de ise Temmuz ayındaki ara zam öncesinde 317 dolar olan asgari ücret, ara zam sonrasında ise 328 dolara çıkmıştı. Daha eskiye gidildiğinde ise, 2002 yılında 126 dolara denk gelen asgari ücret, 2015 yılına kadar kademeli artışla 454 dolara gelmişti. Bu tarihten sonra ise asgari ücret dolar bazında değer kaybı yaşamaya başlamıştı.