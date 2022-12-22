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Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

2023 yılında uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla 8 bin 506.8 TL oldu. Brüt 10 bin 8 TL'ye yükselen yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759.4 TL olacak  

Giriş: 22.12.2022 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
HABERTURK.COM

2023 yılı için uygulanacak net asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 TL, net ise 8 bin 506.8 TL oldu. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759.4 TL olacak.

Bu tutarın bin 551.2 TL'sini SGK primindeki işveren payı, 200.2 TL'sini işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Asgari ücret ne oldu?
Birim: TL Ocak Temmuz 2023
Brüt asgari ücret 5004 6,471.0 10,008.0
SGK primi işçi payı 700.6 905.9 1,401.1
İşsizlik sigortası primi işçi payı 50.0 64.7 100.1
Net asgari ücret 4253.4 5,500.4 8,506.8
SGK primi işveren payı 775.6 1,003.0 1,551.2
İşsizlik sigortası primi işveren payı 129.4 200.2
İşverene maliyet 5879.7 7,603.4 11,759.4
Temmuza göre artış oranı (%) 54.6
Ocak ayına göre artış oranı (%) 100.0

Mevcut asgari ücretin işverene toplam maliyeti 7 bin 603.4 lira düzeyindeydi. Yeni asgari ücretin işverene maliyeti yüzde 54.65 arttı.

TARAFLAR ANLAŞAMADI, RAKAMI CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde düzenlediği basın toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol da katılırken, asgari ücret tekliflerini 9 bin lira olarak açıklayan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise yer almadı.

Erdoğan, "Ne emekçilerimizin haklarının yenmesine ne de işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza gösteririz" dedi.

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