ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

Ağırlıklı görüş, asgari ücret zammının yüzde 30 – 35 oranında olacağı yönünde. Yüzde 35 zam durumunda brüt asgari ücret 27.003 TL, net asgari ücret ise 22.953 TL olacak.

İşçi ücretleri üzerinden alınan işveren priminde maliyetler geçen yılın ilk yarısına göre bu yıl 1,25 puan artacak. Bu artışın 0,25 puanı kısa vadeli sigorta kolları priminin yüzde 2,00’den yüzde 2,25’e yükseltilmesinden, 1 puanı ise 5 puanlık işveren primi indiriminin 4 puana düşürülmesinden kaynaklanacak. Prim artışları dolayısıyla net asgari ücret yüzde 35 oranında artarken, asgari ücretin işverene maliyetindeki artış yüzde 36,4 olacak. Asgari ücret zammının yüzde 35 olması durumunda 2024’ün ocak ayında 23.502,94 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti gelecek yıl 32.066,50 TL’ye çıkacak.

Beş puanlık prim indirimi yaklaşık 3,3 milyon işçiyi kapsayan imalat sanayiinde aynen devam edecek. Bu sektörlerdeki işveren primi artışı 0,25’te kalacak. Zammın yüzde 35 olması durumunda imalat sanayiinde asgari ücretin işverene maliyeti 31.796,50 TL olacak.