Asgari ücrette karar için heyecanlı bekleyiş!

Asgari Ücret 2022: Asgari ücret belli oldu mu, ne kadar olacak?

2022 Asgari ücret toplantılarının ilki 1 Aralık'ta gerçekleşmişti. 2022 yılında bir işçiye ödenecek en düşük ücretin belirleneceği Asgari ücret görüşmelerinde 3 toplantı yapıldı, henüz bir sonuca varılamadı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta içinde toplanması bekleniyordu. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, 2022 Asgari ücret süreci ve Asgari ücret senaryoları ile ilgili merak edilenleri yazdı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncü toplantısı 9 Aralık'ta TİSK'te yapıldı. 2022 Asgari Ücret zammına ilişkin net rakamın açıklanması için gözler dördüncü toplantıya çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı 13 Aralık'ta gerçekleşmeyince gözler bugüne çevrilmişti. Net rakamın belirleneceği 4. toplantı için tarafların ne zaman bir araya geleceği hala belirsizliğini koruyor.

2022 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Asgari ücret tespit komisyonunun 2022 yılı asgari ücretini belirleme çalışmalarında sona gelindi. İlk üç toplantıdaki görüşmelerde işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyeleri, üç önemli konuda uzlaşma sağladı.

İŞÇİ VE İŞVEREN 3 KONUDA ANLAŞTI

Bunlardan birincisi, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK’in asgari ücret görüşmeleri başlamadan önceki çağrılarında da yer alan sosyal güvenlik işçi priminde 5 puanlık indirim yapılması. İkincisi gelir vergisinin ilk diliminin yıllık asgari ücret düzeyine çıkartılması. Üçüncüsü de işverene sendikalı işletmelerde asgari ücretin yüzde 6’sı, diğer işletmelerde ise yüzde 3’ü oranında destek sağlanması.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?

Enflasyondaki tırmanma ve döviz kurunda yaşanan artış dolayısıyla bu yıl asgari ücrette yüksek artış beklentisi ortaya çıktı. Kulislerde, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e 4 bin liranın altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkması brüt asgari ücretin yüzde 42 oranında artması anlamına geliyor.

İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkartılması halinde asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 1800 lira artarak 6 bin liraya ulaşacak.

Kaldı ki net asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkabileceği beklentileri de bulunuyor.

İşçi ve işveren sendikalarının üç konuda sağladığı uzlaşma bu noktada önem taşıyor. İşçinin eline geçen net ücret olabildiğince yükseltilirken, işletmelerin maliyet artışlarının mümkün olduğunca makul seviyede tutulması gerektiği konusunda işçi sendikaları da hemfikir.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ İNDİRİMİ OLACAK MI?

Merkez Bankası son enflasyon raporunda, 2021 yılsonu enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak revize etti. TÜİK’in açıkladığı ekim ayı verilerine göre ise TÜFE’deki yıllık artış yüzde 19,89 oldu. Kasım aralık aylarında enflasyonun son 18 yılın ortalaması düzeyinde çıkması halinde yıllık enflasyon yüzde 17,66; geçen yılki düzeyde çıkması halinde ise yüzde 19,89 olacak.

Vatandaşın cebine yansıyan enflasyonun çok daha yüksek olduğu tartışmaları bir yana kabaca resmi enflasyonu yüzde 20 olarak kabul etmek mümkün görünüyor.

İşçi ve işveren tarafının mutabık olduğu diğer bir konu da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.

Görüşmeler öncesi TİSK, mevcut istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması için asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da devam etmesinde ısrarlı.

Türk-İş ise yeni asgari ücrete dair talebini kamuoyuyla henüz paylaşmamakla birlikte "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret istiyor.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Vergi ve prim indirimi yapılmaması halinde halen 3 bin 577.50 TL olan brüt asgari ücret 4300 TL’ye çıkarsa yüzde 20, 4400 TL olursa yüzde 23, 4500 TL olursa yüzde 26, 4600 TL olursa yüzde 29, 4700 TL olursa yüzde 31, 4800 TL olursa yüzde 34, 4900 TL olursa yüzde 37, 5000 TL olursa yüzde 40 oranında artış yapılmış olacak.

Net asgari ücret ise yüzde 26 artışla 3554 TL, yüzde 31 artışla 3712 TL, yüzde 34 artışla 3791 TL, yüzde 40 artışla da 3949 TL olacak.

Asgari ücretin işverene maliyeti şu an 4203 TL düzeyinde. Bu rakam, yüzde 31 artış senaryosunda 5522 TL’ye, yüzde 40 artış senaryosunda ise 5757 TL’ye ulaşacak.

2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.