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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor. İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) evsahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda uzlaşmaya varılamadı. Asgari ücret tarihi henüz belirlenmeyen 4. toplantıya kaldı.

Toplantıyı kilitleyen nokta enflasyon rakamları oldu. TİSK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarının baz alınmasını istedi. Türk-İş ise yaşanan enflasyonun yüzde 50'nin üzerinde olduğu gerekçesiyle buna itiraz etti

ASGARİ GEÇİM TUTARI HAFİF İŞTE 2.979 TL, AĞIR İŞTE 3.567 TL OLDU

Öte yandan TÜİK bu yıl asgari geçim tutarı açıklamadı. Komisyon, Hacettepe Üniversitesi'nin bir işçinin günlük dengeli beslenme parametresine göre hesaplama yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun hesaplamasında asgari geçim tutarı hafif işte 2.979 TL, ağır işte 3.567 TL oldu.

ASGARİ GEÇİMİ TİSK 3.100, TÜRK-İŞ 3.900 TL HESAPLADI



Çalışma Genel Müdür Nurcan Önder toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "TİSK asgari geçim tutarını 3.100 TL, Türk-İş 3.579 TL öngörüyor." dedi. Önder, şu ifadeleri kullandı:

- İkinci toplantıda TÜİK'ten her sene Hacettepe Üniversitesi'nden aldığı verileri paylaşıyordu. Bugün komisyon olarak hesabı burada yaptık. Yaptığımız hesapta Hacettepe verilerinden verilen parametrelerle rakamları bir araya getirip karşılaştırdık. Türk-İş ve TİSK arasında itirazlar var. Türk-İş rakamlar kalori hesabına göre yapılıyor bunların fiyatları fark ediyor. Biz daha farklı ücretler belirliyoruz. TİSK Türkiye'de işçiler sadece ağır işçi çalışmıyor Türkiye ortalamasının alınması gerekli diyor.

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUN KARARINA GÖRE BELİRLENECEK

- Belli hesaplar yaptık, eski formüle göre asgari geçim tutarı 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında değişiyor. TİSK 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. Türk-İş 3 bin 900'ün altına düşmez dedi. Bu Hacettepe beslenme kalıplarına göre yaptığımız bir parametre. Asgari ücret bu komisyonun kararına göre belirlenecek. Bu toplantıda özellikle çalışanlarla ilgili işçi ve işveren taraflarının bazı konularda mutabık bazı konularda farklı görüşleri oldu.

'YAŞANAN ENFLASYONU DİKKATE ALAN ÜCRET BEKLİYORUZ'

Türk-İş Genel Sekreteri Irgat, "İşveren kesimiyle uzlaşmazlıklarımızı maalesef henüz gideremedik.Ay sonuna kadar zamanımız var. Görüşmeler devam edecek. Yaşanan enflasyonu ve büyümeden payı dikkate alan asgari ücret bekliyoruz" diye konuştu.

'ESAS ALINACAK ENFLASYON VERİSİ TÜİK VERİSİ'

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, "Çalışanımız enflasyona karşı korunacak. 3161 lira gibi resmi bir teklifimiz söz konusu değil.Orta yolu bulacağız. Asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceği ortada. Esas almak durumuzda olduğumuz enflasyon verisi TÜİK verisi" dedi.



'3 KONUDA MUTABAKATA VARDIK'

3 konuda mutabakata vardıklarını aktaran Koç şöyle konuştu: ''Türk-İş ve TİSK olarak SGK işçi primlerinin 5 puan olarak revize edilmesi. Yüzde 14'ün yüzde 9 olarak düzenlenmesi. 5 puanlık işveren desteğinin işçilere de sağlanması konusunda mutabakata vardık. İkinci mutabakatımız, özellikle birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi. Diğer mutabakat ise 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması toplu sözleşme olmayan yerlerde yüzde 3 olarak uygulanması mutabakatına vardık.''

Toplantıdan önce konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Ümit ediyorum en kısa zamanda bu süreci olumlu, güzel bir şekilde tamamlarız. Çok pozitif bir iklimle geçiyor toplantılar. İnşallah sonucu da neticesi de böyle olur." açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?



Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.