Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle çalınmalarıyla ilgili olarak, "Bayram havası yaratacak, rahat nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğinin belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Toplumun, işçinin beklentisini karşılayaan ciddi bir asgari ücret belirleyeceğiz"...

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