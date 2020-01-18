Merakla beklenen asgari ücret 2020 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki asgari ücret hesaplaması nasıl yapılır? Yatan maaşların eksik olup olmadığı nasıl kontrol edilir? AGİ'den kimler yaralanır, kimler yararlanamaz? İşte tüm ayrıntılar...

BORDRO NASIL KONTROL EDİLMELİ?

Asgari geçim indiriminin eksiksiz yatırılıp yatırılmamış olduğunu anlamak için geçmiş yıllardaki ve güncel bordronun, aşağıdaki tabloya bakılarak kontrol edilmesi gerekir. Henüz 2020 bordrosunu almamış olanlar, 2019 yılının herhangi bir ayının bordrosuna bakarak kontrol yapabilirler. Bekârlar veya eşi çalışanlar geçen sene aylık 191.85 TL AGİ’den yararlandı. Eşi çalışmayan ve bir çocuğu bulunan kişinin AGİ’sinin bordroda 259.00 TL; eşi çalışmayan 2 çocuklu kişinin 287.78 TL, 3 çocuklu kişinin de 326.15 TL görünmesi gerekiyor. Bordroda yer alan AGİ tutarının ilgili yıl için tabloda yer alan rakamlardan düşük olması, AGİ’nin eksik uygulandığı anlamına geliyor.

Yıllara göre asgari geçim indirimi tutarları (TL) 2016 2017 2018 2019 2020 Bekar 123.53 133.31 152.21 191.85 220.73 Evli, eşi çalışmayan 148.23 159.98 182.66 230.22 264.87 Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 166.76 179.97 205.49 259.00 297.98 Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 185.29 199.97 228.32 287.78 331.09 Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 209.99 226.63 258.76 326.15 375.23 Evli, eşi çalışmayan, 4 çocuklu 209.99 226.63 258.76 326.15 375.23 Evli, eşi çalışan 123.53 133.31 152.21 191.85 220.73 Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 142.05 153.31 175.04 220.63 253.83 Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 160.58 173.31 197.88 249.41 286.94 Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 185.29 199.97 228.32 287.78 331.09 Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 197.64 213.30 243.54 306.96 353.16 Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 209.99 226.63 258.76 326.15 375.23

ÇOCUKLARIN YAŞI KAÇ OLMALI?

Asgari geçim indirimi uygulanabilmesi için çocuğun mükellefle birlikte oturması ve 18 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. Çocuk üniversite tahsilinde ise 25 yaşına kadar AGİ’den yararlanılıyor. Nafaka verilen, evlat edinilen çocuklar ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar için de AGİ’den yararlanmak mümkün bulunuyor.

EŞLERDEN SADECE BİRİ YARARLANABİLİR

Çocuklar için uygulanan AGİ’den anne ya da babadan sadece biri yararlanabilir. İki eş aynı anda aynı çocuklar için AGİ’den yararlanamaz. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ’den sadece o eş yararlanabilir. Eşlerden biri memur ise çocuk yardımından da yararlanmak için çocukların memur eş üzerinden gösterilmesinde yarar bulunuyor.

ÇOCUK DOĞDUĞUNDA, EVLENDİĞİNİZDE, EŞİNİZ İŞSİZ KALDIĞINDA BİLDİRİN

AGİ’nin eksiksiz uygulanabilmesi için evlenen, eşi işsiz kalan, çocuğu doğan kişilerin iş yerine başvurarak aile durumu bildirimini güncellemesi gerekir.

AGİ’yi hak ettiğinden fazla alanlar ise vergi ziyaı cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle çocuğu 18 yaşını dolduranlar (üniversitede okuyor ise 25 yaşına kadar yararlanabilir) ve daha önce çalışmadığı belirtilen eşi çalışmaya başlayanların bu durumu iş yerine zamanında bildirmesi gerekiyor.

AGİ’Sİ EKSİK YATMIŞ OLANLAR NE YAPACAK?

Vergi Usul Kanunu uyarınca, hatalı ödenen vergilerin beş yıla kadar geriye dönük alınması mümkün. Çalışana AGİ’nin eksik ödenmesi, o kişinin hatalı olarak fazla vergi ödediği anlamına geliyor. Bu nedenle eksik ödenen AGİ, beş yıl geriye dönük alınabiliyor.

Bu yıl, 2015 yılından bu yana eksik ödenen AGİ’lerin geriye dönük olarak talep edilmesi mümkün bulunuyor. Ancak 2014 yılı ve daha önceki yılların AGİ’si zaman aşımına uğradığı için yapacak bir şey bulunmuyor.

AİLE DURUMU BİLDİRİMİ

EK: 1

Bildirimi Verenin T.C./Vergi Kimlik No : Sosyal Güvenlik No/Sicil No/Kurum Sicil No Görevi : Adı Soyadı : Medeni Hali : Bekar Evli Diğer □ □ □ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İÇİN EŞİN Adı Soyadı İş Durumu Eşin Gelirine/Gelirlerine İlişkin Açıklama Çalışıyor Çalışmıyor Geliri Olan Geliri Olmayan □ □ □ □ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ İÇİN MÜKELLEFLE OTURAN VEYA MÜKELLEF TARAFINDAN BAKILAN ÇOCUKLARIN DURUMU Adı Soyadı T.C. Kimlik No Doğum Tarihi (Varsa ay ve günü de yazılacaktır) Cinsiyet Baba Adı Ana Adı Öz, Üvey, Evlat Edinilmiş, Nafakası Sağlanılan Çocuk, Ana Babasını Kaybetmiş Torun Yüksek Öğretime Devam Ediyorsa Açıklama Kayıt Tarihi Okul Adı Sınıfı Alt Satırdaki hususları da göz önüne almak suretiyle düzenlediğim asgari geçim indirimine ait bildirimdir. Düzenleyenin Adı Soyadı İmzası/Tarih …/…/…...