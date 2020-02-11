11 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ASELSAN 2019 finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin cirosu geçen yıla göre yüzde 44 büyüyerek 13 milyar lirayı aştı.
İhracat teslimat tutarı da önceki yıla kıyasla yüzde 50 artış göstererek 330 milyon dolar olarak gerçekleşti ve tarihi zirvesine ulaştı.
Geçen yıl ASELSAN'ın karlılık göstergelerindeki gelişimin cirodaki büyümeyi de aştığı bir yıl oldu. Şirketin net karı da geçen yıla göre yüzde 45 artışla 3,4 milyar lira seviyesine ulaştı.
Şirketin yıl sonu nakit mevcudu da rekor kırarak 3,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl alınan sipariş tutarı 3 milyar doları, bakiye siparişleri toplamı da 9,7 milyar doları oldu.
"2019 ASELSAN’IN İHRACATININ DA ZİRVEYE ULAŞTIĞI BİR YIL OLDU"
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün de konuya ilişkin değerlendirmesinde, son aylarda teslimatların ve tahsilatların yoğunlaştığı, genelinde de hem operasyonel hem de finansal anlamda başarılara imza attıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.
ASELSAN'ın hem yurt içinde hem de dışında yaptığı çalışmaların sonucunu tarihi ciro ve karlılık rakamlarına ulaşarak gösterdiklerini işaret eden Görgün, "2019 sonu itibarıyla 13,5 milyar lira seviyesine ulaşan öz kaynaklarımız bilançomuzun yüzde 53'ünü oluşturarak güçlü mali yapımızın en temel göstergesi oldu. 2019 ASELSAN’ın ihracatının da zirveye ulaştığı bir yıl oldu." ifadesini kullandı.
Görgün, uluslararası pazarlarda etkinliği artan ASELSAN'ın 11 adedi yurt dışında olmak üzere toplam 26 adet iştirak ve şubeleriyle global bir savunma sanayi şirketine dönüştüğünün altını çizerek şunları kaydetti:
"Ülkemiz ekonomisindeki büyüme trendinin 2020 yılında ivmelenerek süreceğine güveniyor; bu doğrultuda ASELSAN'ın cirosunun önümüzdeki yıl yüzde 40-50 aralığında artacağını öngörüyoruz. Gerek organizasyonel çalışmalarımızın gerekse verimlilikle ilgili hayata geçirdiğimiz uygulamaların karlılık üzerindeki olumlu etkisinin 2020 yılına net bir şekilde yansıyacağına inanıyor ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı beklentimizi yüzde 20-22 bandına yükseltiyoruz."
Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini dile getiren Görgün, şirketin savunma alanıyla sınırlı kalmayıp; ulaşım, güvenlik, enerji ve sağlık gibi savunma dışı alanlarda da millileştirme çalışmalarını sürdürdüğüne dikkati çekti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!