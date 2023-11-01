Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.507,16 %-0,09
        DOLAR 28,3310 %0,10
        EURO 29,9280 %-0,09
        ALTIN 1.805,56 %0,03
        FAİZ 36,56 %3,98
        GÜMÜŞ GRAM 20,62 %-0,89
        BITCOIN 34.466,00 %-0,53
        GBP/TRY 34,4305 %0,03
        EUR/USD 1,0557 %-0,17
        BRENT 85,67 %0,76
        ÇEYREK ALTIN 2.952,22 %0,03
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN'ın cirosu yüzde 81 yükseldi - Savunma Sanayi Haberleri

        ASELSAN'ın cirosu yüzde 81 yükseldi

        2023'ün ilk 9 ayında ASELSAN'ın cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artarak 32.1 milyar liraya ulaştı. Firmanın net kârı da yüzde 72'lik yükselişle 9.8 milyar TL oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 10:39 Güncelleme: 01.11.2023 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASELSAN'ın cirosu yüzde 81 yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ASELSAN, 2023 yılı ilk 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. ASELSAN'ın cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 büyüyerek, 32,1 milyar TL'ye ulaştı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Şirketin brüt kârı yüzde 75 artarken, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) yüzde 74 artış gösterdi. ASELSAN'ın net kârı ise yüzde 72 oranında artarak 9,8 milyar TL seviyesine ulaştı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhuriyetin 100’ncü yılında şirketin Türk milletine ilkleri yaşattığını belirtti. Akyol, "ASELSAN olarak, Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında savunma sanayinde ülkemizin bayraktarı olduk. Bu çalışmaların meyvesini ilk dokuz aylık finansal sonuçlarımızla gösterdik. 2023 yılının ilk dokuz ayında kârlı büyümemizi sürdürürken aldığımız işlerin toplamıyla tarihimizin en büyük bakiye sipariş tutarı olan 10,8 milyar dolara ulaştık. Başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere paydaşlarımızla imzaladığımız yeni sözleşmelerle Türkiye Yüzyılına emin adımlarla girdik." ifadelerini kullandı.

        REKLAM
        ASELSAN'dan "Cumhuriyet Yürüyüşü"
        ASELSAN'dan "Cumhuriyet Yürüyüşü"

        "MİLLİ SİSTEMLERİMİZİ ARMAĞAN ETTİK"

        Akyol, 2023 yılının ilk dokuz ayında güvenlik güçlerine sahada yeni yetenekler kazandıracak olan bazı milli sistemleri ilk kez vitrine çıkardıklarını vurgulayarak şunları aktardı:

        "Türkiye'nin ilk otonom su altı aracı DERİNGÖZ'ü Mavi Vatanımız için geliştirdik. Milli mühendislik gücümüz ile geliştirdiğimiz ALBATROS Kamikaze İnsansız Deniz Aracı sürüsü de Mersin’de yapılan testlerde hedef gemiyi etkisiz hale getirerek günümüz insansız sistemlerinde de yeni bir çağ açtı. İleri teknolojimizle imzamızı attığımız ilk dokuz ayda gök vatanın savunmasına güç katacak GÜRZ Hibrit Hava Savunma Sistemini, GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemini, GÖKDEMİR Füze Fırlatma Sistemini ve GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemlerinde önemli aşamaları başardık. Bu sistemlerimiz, yurt dışı bağımlılığımızı ortadan kaldırırken, muadil sistemlerden çok daha üstün performans ortaya koyuyor. EJDERHA, ERTUNGA, SÖKMEN ve TUNGA’dan oluşan yeni elektronik harp ve insansız sistemlerimizle de geleceğin savaş ortamındaki olası tehditleri bertaraf etmeyi hedefliyoruz.

        REKLAM
        ASELSAN yeni ihracat sözleşmesi imzaladı
        ASELSAN yeni ihracat sözleşmesi imzaladı

        ASELSAN için oldukça verimli geçen ilk dokuz ayda GÖZDE güdüm kitini, SADAK milli salan sistemimizi, KARAKURT Keşif ve Hedefleme Sistemlerimizi, YARASA HF Elektronik Destek Sistemimizi ve AYI HF Elektronik Taarruz Sistemini ülkemize kazandırdık. Günümüz muharebe sahasının çeşitlenen tehditlerine karşı ASELSAN teknolojileriyle kalkan oluyoruz."

        ASELSAN olarak, bütün bu teknolojileri geliştirmek ve üretmek amacıyla ciddi yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Akyol, "Yeni Aviyonik Üretim Tesisimizi kısa bir süre önce devreye aldık. AESA Radar Entegrasyon ve Üretim Binamızı tamamladık. Güdümlü Mühimmat ilave üretim tesisimizin yatırımına başladık. Hava savunma, radar, elektronik harp ve mikroelektronik sistemlere ilişkin stratejik yatırımların çalışmalarını da başlatmış durumdayız. Bütün bu yatırımlar, ASELSAN’ın büyük bir özgüvenle geleceğe yürüdüğünün açık bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Akyol, ASELSAN olarak cumhuriyetin birinci yüzyılında yerli ve milli sistemleri geliştirme hedeflerini büyük oranda başardıklarına değinerek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ise kendimize üç ana hedef belirledik. Birincisi alanında en iyi ürünleri yapmak, ikincisi dünyada ilkleri yapmak ve üçüncüsü daha yüksek teknolojide ihracat odaklı büyümek. Küresel pazarda yarattığımız değerlerle yeni rotalara açılacağız. Çeşitli iş birliği modellerini kullanarak, dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine katkı sunacağız. Bağımsız, milli, ileri teknolojilerimizi daha büyük azimle cumhuriyetimizin yeni yüzyılına armağan etmeyi sürdüreceğiz." bilgisini verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Doğu Ekspresi fiyatları belli oldu
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Tavuk yemişlerdi! 88 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Motosiklet kullanırken atılan taş hayattan kopardı!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Habertürk Anasayfa