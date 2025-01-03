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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN'dan 210.1 milyon Euro'luk sözleşme - Savunma Sanayi Haberleri

        ASELSAN'dan 210.1 milyon Euro'luk sözleşme

        ASELSAN, Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:40
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        ASELSAN'dan 210.1 milyon Euro'luk sözleşme
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        ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

        Açıklamada, "Dearsan Gemi İnşaat, Desan Deniz İnşaat ve Özata Denizcilik iş ortaklığı arasında deniz platformlarına yönelik elektronik harp, radar, haberleşme, seyrüsefer, silah, elektro-optik ve sualtı sistemlerinin tedarikine ilişkin 210 milyon 182 bin 574 Euro tutarında sözleşme imzalanmıştır.'' denildi.

        Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2025 ve 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

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