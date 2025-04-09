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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN'dan 158.6 milyon dolarlık sözleşme - Savunma Sanayi Haberleri

        ASELSAN'dan 158.6 milyon dolarlık sözleşme

        ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:33
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        ASELSAN'dan 158.6 milyon dolarlık sözleşme
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        ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

        Açıklamada, "ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

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