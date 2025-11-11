Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.789,03 %-1,24
        DOLAR 42,2310 %-0,01
        EURO 48,8092 %-0,01
        GRAM ALTIN 5.609,98 %0,48
        FAİZ 39,77 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 69,10 %0,75
        BITCOIN 105.143,00 %-0,44
        GBP/TRY 55,5768 %-0,13
        EUR/USD 1,1553 %-0,03
        BRENT 63,83 %-0,36
        ÇEYREK ALTIN 9.172,31 %0,48
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN'dan 1,1 milyar Euro'luk yeni sözleşme - Savunma Sanayi Haberleri

        ASELSAN'dan 1,1 milyar Euro'luk yeni sözleşme

        ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1,1 milyar Euro olan yeni sözleşmeler imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 11.11.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        ASELSAN'dan 1,1 milyar Euro'luk yeni sözleşme
        ABONE OL
        ABONE OL

        ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 Euro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        Sarkozy hapishaneden çıktı, evine geldi
        Sarkozy hapishaneden çıktı, evine geldi
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        Bu yöntem ruhsal yenilenmenin yeni anahtarı mı?
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Torpil faciası! Minik çocuk bir gözünü kaybetti!
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Ehliyetsiz sürücü facia yaşatacaktı
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Yangında eşini kaybetmişti: Yangın söndürme sistemi yoktu
        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü
        Trump Beyaz Saray'da Şara ile görüştü
        Habertürk Anasayfa