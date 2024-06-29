Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un gurur günü

Ünlü oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi: Şükür. Sevgi, emek veren herkese… Biricik anneliğe, tüm öğretmenlerine, güzel aşkına, kadim arkadaşlıklarına bin teşekkür… Bahtın açık olsun yiğidim. Bu yetimi çok mutlu ettin.