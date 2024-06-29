Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un gurur günü
27 yıllık evliliklerini sürpriz bir şekilde sonlandıran Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ'un oğulları Can, üniversiteden mezun oldu
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Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, 27 yıllık evliliklerini sona erdirerek geçtiğimiz yıl mayısta boşanmıştı.
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Eski çiftin oğulları Can Aslantuğ, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun oldu.
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Arzum Onan, oğlunun kepli fotoğraflarını; "Yolun açık olsun canım oğlum" notuyla paylaştı.
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Mehmet Aslantuğ da oğlunun mezuniyet törenine katıldı.
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Ünlü oyuncu, duygularını şöyle dile getirdi: Şükür. Sevgi, emek veren herkese… Biricik anneliğe, tüm öğretmenlerine, güzel aşkına, kadim arkadaşlıklarına bin teşekkür… Bahtın açık olsun yiğidim. Bu yetimi çok mutlu ettin.