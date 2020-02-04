Arvid Tuerkner Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner'in Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

EBRD olarak 2020 için Türkiye yatırım planlarınızı anlatabilir misiniz? Hangi sektörler öne çıkacak? Toplamda ne kadarlık bir bütçe ayırmayı düşünüyorsunuz?

Arvid Tuerkner: Şunu biliyoruz ki 2020'de büyüme tekrar başlayacak, geçen yıl 1 milyar euroluk bir yatırım yapmıştık, en azından 1.1 milyar euro yapmayı düşünüyoruz bu yıl için. Tabiki taleple çalışan bir kurumuz yani şirketlerin bize gelmesi gerekiyor ki finansman sağlayabilelim. 2020 içerisindeyiz ve ilk yenilenebilir enerji anlaşmamızı imzaladık; bu da rüzgar enerjisi projesiydi Karadeniz'in kuzey kısmında, Borusan'nın bir yatırımı Baden würtenberg ile 37 milyon euroluk bir yatırım...

Yenilenebilir enerji bizim her zaman odaklandığımız bir nokta ve burada daha çok yatırım yapmaya devam edeceğiz...

2020 için Türkiye ekonomisi için beklentileriniz nasıl? Türk makamlarının bu yıl için büyüme beklentisi %5, enflasyonunda tek haneye inmesi bekleniyor..EBRD'nin beklentilerini alabilir miyiz?

Arvid Tuerkner: Bizim ekonomistlerimizin tahmini aynı şekilde ekonominin büyümesi yönünde 2020 yılı için. Biz yaklaşık %2.5'lik bir büyüme tahmininde bulunuyoruz. Türkiye için 2020 büyüme yılı olacak.

Tek hanelik enflasyon olası; ancak enflasyonun durumu ekonomik politikalara bağlı. Ekonomik politikalar büyümeyi teşvik edici olursa o zaman biraz daha zor olabilir enflasyonu tek hanelere indirmek. Ancak politikalar biraz daha sürdürülebilir büyüme hedefi ve makro istikrar hedefi ile hareket ederse o zaman enflasyon biraz daha düşebilir.

Türk Bankacılık sektörünün dirençli olduğunu düşünüyor musunuz?

Arvid Tuerkner: Öncelikle 2 yıl zorlu geçti fakat bankacılık sektörünün dirençli olduğunu düşünüyorum. Ancak batık kredilerinde arttığının farkındayız. Aslında bankaların biraz daha ihtiyatlı davranmalarının da sebebi bu biraz riskli görüyorlar o yüzden de daha az kredi büyümesi oluyor. Kamu bankaları tabi daha aktif bu konuda yani kredi vermede.

Fakat burada şirketlerinde pek kredi talebi olmadığını söyleyebiliriz. Bazı şirketler yatırımlar konusunda daha ihtiyatlı davranıyorlar.

BDDK'nın da dikkat etmesi gereken şey bu batık kredilerin durumu.

Yatırımlardan konuşursak 2019'da hem uluslararası direk yatırımlarda hem de yurtiçi yatırımlarda bir düşüş var; 2020 yılı yatırımlar açısından nasıl bir sene olur? Yatırımlarda artış olur mu?

Arvid Tuerkner: 2010'dan beri yatırımın düşük olduğu bir 10 ay oldu, 2019'un ilk 10 ayı...Kamu-Özel yatırımlarının da düştüğünü görüyoruz. Umarık ki 2020 yılı yatırımlar açısından çok daha iyi geçer.