Türkiye’de 30 Kasım'dan itibaren piyasadaki yerini alan yeni iPhone ailesinden iPhone XS'yi test ettik. iPhone X'u temel alan XS’te ilk dikkat çeken ince çerçevelerle birlikte ekranın daha da büyümüş gözükmesi. Daha iyi bir film ve dizi izleme deneyimi için cihazın ses deneyimi de geliştirilmiş.

177 gram ağırlığında olan XS, X'ten 3 gram, Samsung Galaxy S9'dan 14 gram daha ağır. Huawei P20 Pro'dan ise 3 gram daha hafif. Ayrıca bu telefonlardan yaklaşık 1 mm daha ince. Ele oturması kişiden kişiye muhakkak değişecektir fakat bu telefonu fiyatından dolayı kılıfsız kullanan kişi sayısının çok fazla olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla bir kılıfla tutacağınızı ve kılıfla taşıyacağınızı hesap etmeniz gerek.

BATARYA SÜRESİNE DİKKAT

A12 Bionic işlemci ve 4 GB RAM ile donatılan iPhone XS, bu noktada büyük abisi iPhone XS Max ile eşit değerlere sahip. Açıkçası cihaz yeni çıktığı için şu anda donanımını zorlayacak herhangi bir uygulama ile karşılaşmak mümkün değil. Oyunlarda performansı da gayet iyi.

Yeni geliştirilecek AI (yapay zeka) ve AR (artırılmış gerçeklik) uygulamalarıyla cihaza şaşırtıcı özellikler eklenebilir. Batarya süresi açısından her yeni iPhone'da kullanım süreleri kısalmaya başladı.

iPhone X 30 saate yakın kullanabilirken, iPhone XS'de ancak 24 saatlik bir kullanım söz konusu olabiliyor. Artık rakipler pil konusunda daha uzun süreleri zorlarken iPhone'larda tam tersi bir süreç yaşanıyor.

Günde bir şarj kabul edilebilir olsa da yoğun bir günün akşamı, XS'in pili erkenden bitip sizi yarı yolda bırakabilir. iOS 11'deki pek çok sorundan sonra iOS 12 için daha gelişmiş bir iOS 11 diyebiliriz. Halen iOS 11'den kalan bazı hatalar (ekrandaki çentikten dolayı kaybolan durum simgeleri gibi) olsa da zamanla daha iyi hale getirileceğini söylemek yanlış olmaz.

iOS 12 ile akıllı telefon kullanımınızı daha sağlıklı hale getirecek gereçlerin eklenmesi son derece yerinde olmuş. Artık telefonu nasıl kullandığınıza dair daha fazla veriye sahipsiniz.

KAMERASI XS MAX İLE AYNI

Face ID, Apple'ın iPhone XS'deki tek biyometrik seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. XS, öncelikle A12 işlemci farkıyla artık daha hızlı. XS ve XS Max, aynı kamera sistemini kullanıyor. Arkada 2 adet 12 megapiksellik kamera ve önde biri geniş açılı, diğeri 2x telefoto lens. Kamera deneyiminde ilk dikkati çeken kuşkusuz daha iyi düşük ışık performansı. Artık ışık yetersiz bile olsa daha fazla ayrıntı yakalanabiliyor.

Akıllı HDR sistemi de fotoğraf meraklılarının sıklıkla başvuracağı bir özellik. Portre modu, iPhone X'de çok kullanılan bir özellikti. XS'de arka plan bulanıklığını ayarlayabileceğiniz bir seçenek oluşturulmuş. Öndeki selfie kamerası hakkında, cildi gereksiz pürüzsüzleştirdiği ve turunculaştırdığı gibi şikayetlerin de mevcut olduğunu belirtelim.

YENİ İPHONE’LARIN SIRRINI HALİDE AÇIKLADI

Arka kameranın 60 fps'de 4K video çekme kabiliyeti Youtuber ve mobil cihazlarla film çekmek isteyenler için önemli bir detay. Rakiplerin 20 MP'lik selfie kameralara geçmiş olduğunu göz önüne aldığımızda XS'in 7 megapiksellik ön kamera seçimi tartışılır gibi görünse de sonuçlara baktığımızda yeterli bir performans sunduğunu söylemek mümkün. Bu anlamda her şeyin “megapiksel” olduğunu söylemek kritik bir yanlış olabilir. Fazlası göz çıkarmaz ama daha doğru renklerde daha kaliteli fotoğraflar yakalamanın tek yolu megapikseli artırmak değil.

iPhone XS, ekran, ses performansı, ideal gövde boyutu ve kamera performansıyla övgüye değer özelliklere sahip tamam ama terazinin diğer tarafı da boş değil. Elbette ilk başta yüksek fiyat etiketini koyabiliriz. Yurtdışı satış fiyatı ile Türkiye arasındaki farkın önemli bir kısmı vergilere gitmesine karşın ülkemizdeki fiyat farkının yüksek olması önemli bir dezavantaj.

Her ne kadar yüz tanıma ve diğer yetenekler anlamında iyi olsa da rakiplerin küçülen çentik boyutları karşısında iPhone X çentiğiyle aynı boyutta kalması da eksi hanesine yazılacaklar arasında yer alıyor. (ABD'de bir iPhone XS müşterisinin ürün reklamında ve ana duvar kağıdında çentiğin belirsizleştiği görsel kullanılmasının yanıltıcı olduğunu söyleyerek Apple’a dava açması da cabası.)

Artık birçok amiral gemisi modelinde standart olmaya başlayan kulaklık girişinin olmaması, yüz tanıma kullanmak istemeyenler için parmak izi tarayıcısının bulunmaması ve hızlı şarj cihazının standart olarak gelmemesi diğer eksiler arasında yer alıyor. Kulaklık girişi ve parmak izi tanıma kritik değilse de pil süresi düşen bir cihazın yanında daha hızlı şarj imkanı sunan adaptörün verilmemesi önemli bir eksiklik.

Akıllı telefon fiyatlarının çok arttığı şu dönemde, eğer bir akıllı telefona 10 bin lira civarı bütçe ayırabiliyorsanız, iPhone XS’in özellikle A12 Bionic işlemcisi cihazı uzun yıllar kullanabileceğiniz bir performans vadediyor.

iPHONE XS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İşlemci: A12 Bionic (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest)

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: iOS 12

Depolama: 64/256/512 GB

Arka Kamera: 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş açılı) ve 12 MP, f/2.4, 52mm (telefoto)

Ön Kamera: 7 MP, f/2.2, 32mm

Sensörler: Face ID, ivmeölçer, gyro, yakınlık ölçer, pusula ve barometre

Ekran: 5,8 inç (84,4 cm2), 1125x2436 piksel (458 ppi)

Boyut: 143.6 x 70.9 x 7.7 mm

Ağırlık: 177 gr

Batarya: 2658 mAh