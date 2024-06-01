Artık bu hayatta yalnızsın Brad Pitt!

Bu çocuklar nankör mü yoksa ilgisiz bir babanın kurbanları mı? Brad Pitt'in Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra çocuklarıyla da ayrıldığı gibi bir görüntü var ortada.

2016'da boşanma talebiyle mahkemeye başvurmalarından üç yıl sonra resmen boşanan Jolie ile Pitt ikilisi, önce velayet mücadelesini sürdürdü, şimdi de Fransa'daki şarap bağının bulunduğu şato üzerinden büyük bir hukuk mücadelesi yürütüyor.

Brad Pitt, hep ortak velayet için zorladı. Sonunda zaten çocukların büyük bir kısmı reşit olunca ya da reşit olmaya yaklaşınca geri adım attı.

Evlat edindikleri çocukları Maddox (22), Pax (20), Zahara (19) zaten reşit olmuşken, ilk biyolojik çocukları Shiloh bu hafta 18'ine girdi. Geriye 15 yaşındaki ikizleri Vivienne ve Knox kaldı. Yetişkin seviyesine gelen çocukların evebeyn korumasına ihtiyaçları ortadan kalkınca ya da kalkmasına az kalınca babalarının soyadına da ihtiyaç duymamaya başladılar. Hayatlarına 'Jolie-Pitt' soyadıyla başlayan çocuklar, sadece 'Jolie' olarak devam etme kararı aldılar.