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        Haberler Ekonomi Emlak Artaş Holding, Cityscape Global Suudi Fuarı'na katılıyor - Emlak Haberleri

        Artaş Holding, Cityscape Global Suudi Fuarı'na katılıyor

        Avrupa Konutları markasıyla faaliyetlerini sürdüre Artaş Holding, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan Cityscape Global Suudi Fuarı'na katılıyor. Fuar, 11-14 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 15:15 Güncelleme: 12.11.2024 - 15:15
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        Artaş Holding, Cityscape Global Suudi Fuarı'na katılıyor
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        1977 yılında kurulan Artaş Holding, 11-14 Kasım 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde gerçekleştirilecek Cityscape Global Suudi Fuarı’na 10 projesiyle katılıyor. Avrupa Konutları markasıyla faaliyetlerini sürdüren Artaş Holding, projelerini uluslararası arenada tanıtacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) organizasyonuyla fuarda yerini alacak olan Artaş Holding, yeni iş birlikleri için de yatırımcılarla görüşmeler sağlayacak.

        Şirket, Avrupa Konutları Çamlıvadi, Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Şişli, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Esentepe, Avrupa Konutları Ata, Avrupa Konutları Yenimahalle, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Tema İstanbul 2 ve Vadistanbul’a komşu lokasyonda hayata geçecek Orman ve Kemer projeleriyle fuardaki yerini alacak.

        Vadistanbul’a komşu lokasyonda hayata geçirilecek olan yeni projenin maketi, ilk kez Cityscape Global Suudi Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşacak. Projenin ayrıntıları da ilk kez bu fuarda paylaşılacak.

        300’den fazla firmanın katılacağı ve toplamda 160 binden fazla ziyaretçinin katılım göstereceği Cityscape Global Suudi Fuarı, Suudi Arabistan’ın Vizyon 2030 stratejisi ile gayrimenkul sektörünün en önemli fuarı olarak göze çarpıyor.

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