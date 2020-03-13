13 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in menajeri Mikel Arteta koronavirüse yakalandı! Londra ekibinden yapılan açıklamada antrenman tesislerinin kapatıldığı ve tüm futbolcuların kişisel olarak karantinaya alındığı duyuruldu! İngiltere'de son olarak Manchester City, bir futbolcularının aile üyelerinde koronavirüs tespit edildiğini, söz konusu oyuncunun bireysel olarak izole edildiğini ve durumunun takip edildiğini belirtmişti.
LEICESTER CITY'DE DE KORONAVİRÜS ALARMI VAR!
Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de de 3 oyuncu bugün koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün de forma giydiği Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri görüldü. Durumlarını takip ediyoruz ve önlem amaçlı takımdan uzak tutuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
4 AŞAMALI MÜCADELE EYLEM PLANI AÇIKLANDI
İngiltere'de koronavirüs vakası sayısı 596'ya yükselirken ölü sayısı 10'a yükselmişti. Hükümet, "Cobra" adı verilen bir acil durum komitesi kurarken Başbakan Boris Johnson, "Daha birçok aile, vadeleri dolmadan sevdiklerini kaybedecek." diyerek 4 aşamalı mücadele planında ikinci aşamaya geçilmesine karar verildiğini açıklamıştı.
PREMİER LİG YÖNETİMİ ACİL OLARAK TOPLANACAK
Premier Lig ise bu hafta sonu oynanacak maçların daha önce planlandığı gibi seyircili oynanacağını açıklamıştı. AP'nin haberine göre Arteta'nın koronavirüse yakalanmasının ardından kararını değiştiren Premier League yönetimi, yarın sabah acil durum toplantısı düzenleyecek.
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