Premier Lig ekiplerinden Manchester City, bir oyuncularının aile üyelerinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı! İngiltere kulübünden yapılan açıklamada oyuncunun da koronavirüs testlerinin yapılmakta olduğunu, sonuçlar çıkana kadar futbolcunun izole edildiği belirtildi.

İngiltere'de yayın yapan The Mail'e göre söz konusu Manchester Cityli futbolcu ise Benjamin Mendy. Fransız yıldızın aile üyelerinde koronavirüs tespit edildiği öne sürüldü.

Manchester City'nin UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'le oynayacağı rövanş maçı koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.