Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'la ilgili bir açıklama yaptı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada bazı futbolcuların koronavirüs belirtileri gösterdiği belirtildi.

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Leicester City'nin menajeri Brendan Rogers açıklamalarda bulundu. Rogers, "Birkaç oyuncumuzda koronavirüs belirtileri mevcut ve bu oyuncular şu anda karantina altında" ifadelerini kullandı. Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü de forma giyiyor.