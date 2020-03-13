İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ilk futbolcu Juventuslu Daniele Rugani olurken siyah-beyazlılarda Paulo Dybala'nın testininin de pozitif olduğu öne sürüldü! El Nacional'de yer alan habere göre Arjantinli yıldız, Juventus'ta koronavirüs tespit edilen ikinci futbolcu oldu. Juventus forması giyen Gonzalo Higuain'in de karantinaya alındığı ve test sonucunun beklendiği belirtildi.

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Juventus dün yaptığı açıklamada Rugani'nin testinin ardından aralarında futbolcular, kulüp ve tesis çalışanları, arkadaşlar ve toplamda 121 Juventus personelinin evlerinde izole edildiğini, bu kişilerin sağlık durumlarının takip edildiğini belirtmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon maçı ertelenen siyah-beyazlılarda Cristiano Ronaldo'nun da ülkesi Portekiz'de kendisini izole ettiğini ve İtalya'ya dönmeyi şimdilik reddettiği haberleştirilmişti.

Koronavirüsü Avrupa'da en şiddetli yaşayan ülke olan İtalya'da şimdiye kadar 15 bin 113 vaka tespit edilirken hayatını kaybeden insan sayısı bin 16'ya ulaşmıştı.