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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Arjantin-Peru: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Copa America - Futbol Haberleri

        Arjantin-Peru: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Copa America'nın son şampiyonu Arjantin, Messi'den yoksun çıktığı maçta Peru'yu Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Grupta 3'te 3 yapan Tangocular, lider olarak çeyrek finale yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 12:43 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:47
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        Arjantin Lautaro Martinez'le kazandı!
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        ABD'de düzenlenen Copa America'da son şampiyon Arjantin, yoluna doludizgin devam ediyor.

        Tangocular, A Grubu son maçında karşılaştığı Peru'yu 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Lionel Messi'nin forma giymediği maçta Arjantin'i galibiyete taşıyan golleri 47 ve 86. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti.

        Grubunu 9 puanla lider tamamlayan Arjantin, çeyrek finalde B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ekiple eşleşecek.

        B Grubu'nda son maçlar öncesinde Venezuela 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ekvador 3 puanla ikinci, Meksika ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Jamaika'nın ise grupta puanı bulunmuyor.

        KANADA TURLADI, ŞİLİ ELENDİ!

        Copa America'da bu sabaha karşı oynanan diğer maçta Kanada ile Şili golsüz berabere kaldı.

        Şili'de Gabriel Suazo 27. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Kanada çeyrek final biletini alırken, Şili turnuvaya veda etti.

        Kanada, B Grubu'nu ilk sırada tamamlayacak takımla eşleşecek.

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