Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Arhavi'deki Kapisre'de ikinci etap başladı | Son dakika haberleri

        Arhavi'de Kapisre Deresi Taşkın Koruma Projesi'nde ikinci etap başladı

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi Taşkın Koruma Projesi ikinci etabına başlandı. Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, "Halkımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkaracağız" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:10 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arhavi'deki Kapisre'de ikinci etap başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin'in Arhavi ilçesinde Kapisre Deresi Taşkın Koruma Projesi ikinci etap çalışmalarına başlandı. Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, DSİ tarafından yürütülen taşkın koruma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sel ve su baskınlarının büyük ölçüde önleneceğini söyledi.

        Bölgede yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Ataselim, şunları kaydetti:

        "Kapisre Deresi'nin batı kıyısında, Ortacalar Caddesi olarak bilinen Kapisre Köprüsü-Kavak köyü arasında, Karayolları'na bağlı köy yolarımızda Karayolları Genel Müdürlüğü yüklenici firma ile asfalt yenileme ve yol genişletme çalışması yapacak. Güney kıyısında ise Kapisre Köprüsü ile ilçe stadı arasında daha önce DSİ ve belediyemiz iş birliğiyle betonlama yapılmıştı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçe stadından cezaevine kadar olan kısımda da aynı şekilde betonlama ve genişletme çalışmaları yapılacak."

        Ataselim, bu projelerle Arhavi'nin daha güvenli ve yaşanabilir bir ilçe olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "DSİ ve Karayolları ile hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar sayesinde, ilçemizin altyapısını güçlendirecek ve halkımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkaracağız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberleri
        #ARTVİN
        #Arhavi
        #kapisre deresi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        Hasta yakını gazi ile güvenlik görevlileri arasında "ziyaret saati" kavgası: 4 peronele uzaklaştıma
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Beşiktaş'tan Karsdorp bombası!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        Yaşlı adamın yanmış cesedi bulunmuştu: Üniversite öğrencisinden kan donduran itiraf
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada LPG ayrıntısı!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Sürekli bunları yaşıyoruz... Ama neden?
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        İşte en çok ziyaretçi ağırlayan müze!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Astronotlar 56 gündür uzayda mahsur
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        Habertürk Anasayfa