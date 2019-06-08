Galatasaray'dan 2011-2012 sezonu başında 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e giden Arda, burada geçirdiği 4 yılın ardından, 2015-2016 sezonu başında bu kez 34 milyon net bonservis karşılığında bir diğer İspanyol ekibi Barcelona'ya transfer olmuştu. Barça'nın Arda için ödediği bonservis bedeli, Katalan ekibinin tarihinin en pahalı 9. transfer bedeliydi.