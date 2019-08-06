Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Başakşehirli futbolcu Arda Turan, yakın dostu şarkıcı Mustafa Ceceli ile bir araya geldi. Aynı zamanda komşu olan iki ünlü isim, önceki akşam Cankurtaran'daki bir balıkçıda görüntülendi. Balık yiyip sohbet eden Turan ve Ceceli, daha sonra erken saatte evlerini yolunu tuttu.