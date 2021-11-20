Dünyada ilk 3'e girmek istiyor!

Yılın ilk 9 ayında konsolide cirosunu TL bazında yüzde 66 oranında artırarak 45.6 milyar TL'ye taşıyan beyaz eşya üreticisi Arçelik, böylece 2020 yılında elde ettiği toplam 40.8 milyar TL’lik ciroyu Ocak-Eylül döneminde aşarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Rakamların ortaya koyduğu şekilde, pandemi döneminde büyüme hızını artıran Arçelik, yeni dönemde ise gözünü global arenada büyüme hedefine dikmiş durumda.

Öyle ki, Koç Grubu bünyesindeki şirket, önümüzdeki yıllarda tüm pazarlarda ilk 3 oyuncu arasına girmek istiyor.

Şirketin gelecek planlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, öncelikli hedeflerinin sağlıklı bir biçimde global büyümeye devam ederek sektördeki lider konumu güçlendirmek olduğunu bildirdi.

Bulgurlu, "Globalde faaliyette olduğumuz tüm pazarlarda ilk 3 oyuncu arasında yer alma hedefimiz için tüm fırsatları takip ederek gerekli adımları atıyoruz. Bu kapsamda Arçelik’i dünyadaki oyunculardan daha güçlü noktaya getirmek için büyüme stratejimizin temelini oluşturan 3 ana konuya odaklandık. Bunlar, iş modeli olarak sürdürülebilirlik, küresel büyüme atılımları ve kültür dönüşümüdür" dedi.

Bulgurlu'nun verdiği bilgilere göre, Arçelik kendi sektöründe hali hazırda dünyanın en büyük 8'inci şirketi konumunda. Sektördeki ilk 10 oyuncunun sektörü domine ettiğini kaydeden Bulgurlu, bu şirketlerin küresel pazar paylarının son 5 yılda yüzde 50'den yüzde 68'e çıktığının altını çizdi. Arçelik'in küresel pazar payı ise son 5 yılda yüzde 3.4'ten, yüzde 4.8'e çıkmış durumda.

YÜZDE YÜZ YEŞİL ENERJİ İLE ÜRETECEK

Arçelik'in sürdürülebilirliği odak noktasına aldığını kaydeden Bulgurlu, dünyanın en büyük şirketlerinin sürdürülebilirlik performansını değerlendiren S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, 7 puan artış kaydederek 86 puan ile dayanıklı ev aletleri sektöründe değerlendirilen 20 şirket arasından en yüksek skoru aldıklarını söyleyen Bulgurlu, "İklim risk ve fırsatlarının yönetimi, düşük karbonlu ürünler, ürünlerimizin kullanımından kaynaklı 'Kapsam 3' sera gazı emisyonlarını düşürme taahhütlerimiz, kurumsal vatandaşlık gibi pek çok kategoride şirketimiz en yüksek skoru aldı" diye konuştu.

Arçelik'in 2030 yılı hedeflerinden de bahseden Bulgurlu, bu hedefleri 15 MW gücünde yenilenebilir enerji sistemleri kurmak, geri dönüştürülmüş plastik içeriği yüzde 40'a, biyo bazlı malzeme içeriğini yüzde 5'e yükseltmek, küresel üretim tesislerine yüzde 100 yeşil elektrik sağlamak, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine 50 milyon dolar daha yatırım yapmak, Güney Afrika, Rusya, Türkiye, Romanya, Çin, Tayland ve Pakistan operasyonlarında ürün başına enerji tüketimini yüzde 45 oranında azaltmak olarak açıkladı.

Hakan Bulgurlu, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'na imza atmasını da değerlendirerek, anlaşma kapsamında yeşil ekonominin birçok fırsat barındırdığını, bu konsept çerçevesinde bir ekosistemin gelişebileceği öngörüsünde bulundu.

'ERBD KREDİSİ NET SIFIR EMİSYON İÇİN KULLANILACAK'

Hakan Bulgurlu, Arçelik'in Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzaladığı 150 milyon euro tutarında 8 yıllık yeşil kredi anlaşması hakkında da bilgiler paylaştı.

Bulgurlu, "EBRD’nin sağladığı yeşil kredi ile çevresel sürdürülebilirlik ve Ar-Ge projelerimizi finanse ederek 2050 yılında tüm değer zincirimizde net sıfır emisyona ulaşma olma yolunda projeler hayata geçireceğiz. Kredinin ilk 83 milyon euroluk dilimi, Kredi Piyasaları Birliği'nin Yeşil Kredi İlkeleri’ne göre ‘yeşil kredi’ statüsünde olacak. Bu krediyle Eskişehir, Çayırova, Bolu, Ankara ve Merkez Ar-Ge’ye ait yeşil yatırımlarını fonlayacağız. Kalan 67 milyon euroluk finansmanı ise Eskişehir Buzdolabı Fabrikası ve Bolu Pişirici Cihaz İşletmesi’ndeki Ar-Ge harcamaları için kullanacağız" dedi.

YATIRIMLAR 5 YILDA 1.2 MİLYAR EURO'YU BULDU

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, pandemi sürecinde de gerçekleştirdikleri yatırımlara ilişkin de bilgi verdi.

Yeni yatırımlarla küresel etki alanlarını genişleterek büyümeyi sürdürdüklerini kaydeden Bulgurlu, "Japonya merkezli Hitachi Global Life Solutions ile ortak girişim şirketi Arçelik Hitachi Home Appliances’ı kurduk. ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Manisa’daki soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini satın aldık. 2021 yılında 180 milyon euro’su Türkiye’de olmak üzere toplamda 220 milyon euro tutarında yatırım harcaması gerçekleştirdik, bunun yanında 370 milyon euro tutarında şirket satın alması yaptık" dedi.

Son 5 yılda 830 milyon eurosu Türkiye olmak üzere toplamda 1.2 milyar euro seviyesinde yatırım harcamasının yanında yaklaşık 435 milyon euro tutarında şirket satın alması gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bulgurlu, "Asya-Pasifik bölgesinde hem Hitachi ortaklığı hem de Beko markasıyla büyüme yatırımları yapıyoruz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki fırsatlarla ilgileniyoruz. Kuzey ve Güney Amerika’da da yatırım, satın alma ve ortaklık seçeneklerini değerlendiriyoruz. Sub-sahara bölgesinde Defy markasıyla yatırımlarımıza devam ediyoruz, bölgedeki diğer ülkelerde oluşabilecek fırsatları da göz önünde bulunduruyoruz" bilgilerini paylaştı.

Bulgurlu, ABD pazarında geçmiş yıllarda satın alma girişimlerinde bulunduklarından da bahsederek, "Yıllar önce General Electric'i satın alma girişiminde bulunduk, ama olmadı. Fırsat olursa yeniden değerlendirebiliriz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNDEN UMUTLUYUM'

Bulgurlu, döviz kurlarında yaşanan artışlara da değinerek, Türkiye'nin geleceğinden umutlu olduğunu vurguladı.

Dövizdeki artışı tüketim, zam ve çalışanların ücretleri bakımından değerlendiren Arçelik CEO'su, "Tüketimde döviz kurundaki artışa bağlı olarak düşüş beklemiyoruz. Fiyatlar, maliyetler ile dengelemek durumunda kalacaktır, fakat bu zaman alacak bir durum. Çalışanlarımıza yönelik zam politikamız ise, onların satın alma gücünü korumak yönünde" açıklamalarında bulundu.

Hakan Bulgurlu, tüketimde pandemi sonrasında da düşüş öngörmediklerini ve 2022 yılında sektörün büyümeye devam edeceği tahminini de paylaştı.

Arçelik'in 40 binden fazla çalışana istihdam sağladığını aktaran Bulgurlu, şirketin 12 markası ile 48 ülkede satış ve pazarlama ofisi, 9 ülkede de 28 üretim tesisinin bulunduğunu belirtti.

'ÇİP KRİZİNDEN OTOMOTİV KADAR ETKİLENMEDİK'

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, yıl başından bu yana otomotiv sektörü ile birlikte tüketici elektroniği şirketlerini de etkileyen küresel çip krizi hakkında da konuştu.

Arçelik'in söz konusu krizden etkilenmediğini anlatan Bulgurlu, "Çip krizinden otomotiv şirketleri kadar etkilenmedik. Hızlı aksiyonlar aldık. Fakat malzeme tedariki konusunda bir takım sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Hakan Bulgurlu, Arçelik'in Çayırova fabrikası içinde yer alan ve girişimler ile birlikte inovasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği Arçelik Garage'da faaliyetlerin tam gaz devam ettiğini de belirterek, önümüzdeki dönemde şirketin girişimcilik ekosisteminde yatırımcı pozisyonunda yer almak istediğini de ilk kez duyurdu.