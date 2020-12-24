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Beyaz eşya üreticisi Arçelik, Türkiye’de üretilen küçük ev aletleri ürünlerinin kutularını yüzde 100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kâğıtlardan üretmeye başladı.

Şirketin bu yeni proje ile gelecek nesillere yeşil ve temiz bir doğa bırakmayı hedeflediğini vurgulayan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, "Küresel üretimde karbon nötr olmayı başarmış bir şirket olarak çevresel sürdürülebilirlik performansımızı daha da ileri taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ürün kutularımızda daha önce en az bir kere kullanılmış kağıtları geri dönüştürerek yeni hammadde ihtiyacını ortadan kaldırıyor, böylece geri dönüşüme destek vererek enerji tasarrufu sağlarken doğal varlıkları ve çevreyi koruyoruz" dedi.

Ağaçların yaşamları boyunca ortalama 2 ton karbondioksit tutarak küresel ısınmaya sebep olan sera etkisinin azalmasına yardımcı olduğunu belirten Bulgurlu, "1 ton kâğıdın geri dönüştürülmesi 17 ağacı kurtarıyor, 26 ton su israfını engelliyor. Çoğu ürün kategorimizde hayata geçirdiğimiz projemizi 2021’de tüm markalarımıza ve küçük ev aletleri kategorilerimize yayarak bütün kutularımızın %100 geri dönüştürülmüş ve geri dönüştürülebilir kâğıttan üretilmesini hedefliyoruz" diye konuştu.