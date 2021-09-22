Arçelik'e BM'den önemli görev

Geçtiğimiz aylarda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacıları arasına katılan Arçelik, bu kapsamda Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen'in CFO Görev Gücü’ne (CFO Taskforce) üye olarak önemli bir görev üstlendiğini duyurdu.
Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, yeni göreviyle ilgili olarak, "Arçelik’te finansman kararlarımızı sürdürülebilirliği önceliklendiren bir bakış açısıyla ele alıyoruz. CFO’lar olarak finansmanın sürdürülebilirlik odağında inşa edilmesinde ve iş stratejisine derinlemesine uyarlanmasında önemli sorumluluklar üstleniyoruz. Tüm dünyaya etki edecek kurumsal finansman stratejilerinin geliştirilmesi için dünyanın pek çok ülkesinden meslektaşımla bir araya gelmenin, fikir paylaşmanın, değişime ilham vermenin ve iş birliği içinde daha büyük bir gelecek için değer oluşturmanın büyük bir fark yaratacağına inanıyorum" dedi.
Arçelik’in Mayıs ayında kurumsal yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdiğini hatırlatan Polat Şen, 350 milyon euro tutarındaki tahvil ihracından elde edilen finansmanın, hazırlanan Yeşil Finansman Çerçevesi kapsamında enerji verimli ürünler, döngüsel ekonomi çözümleri, üretimde enerji verimliliği, kirliliği önleyici ve kontrol altına alan çözümler, sürdürülebilir su ve atık su yönetimi, yenilenebilir enerji ve yeşil binaları kapsayan projelerinde kullanılacağını ifade etti.
Verilen bilgiye göre, çok uluslu şirketlerin finans liderlerini bir araya getiren UN Global Compact CFO Görev Gücü, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için gerekli finansmanın sağlanması yolunda inovatif stratejiler geliştirmek için çalışıyor.
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