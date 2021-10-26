Cumhuriyet'in 100. yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin anlatılacağı bir sinema projesi için çalışmalara başlandığı ortaya çıkmış ve filmde Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandıracağı iddia edilmişti.

"HABERLER DOĞRU"

Reklam yüzü olduğu markanın Ortaköy'deki basın lansmanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, haberleri doğruladı.

"BÜYÜK BİR GURUR"

İynemli yaptığı açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Tüm ekip heyecanlıyız. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum, yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Ulu önderimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız." dedi.

Ünlü oyuncu, "Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?" sorusuna ise, "Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum." yanıtını verdi.

Yaklaşık 2 yıldır gizlilikle yürütülen çalışmalarda, filmin yapımcılığını Lanistar Medya üstlenirken, yönetmen koltuğunda da Mehmet Ada Öztekin oturacak.

DAHA ÖNCE ATATÜRK'Ü HANGİ OYUNCULAR CANLANDIRDI?

Patrick Magee... Paralı Askerler (1970)

Rutkay Aziz... Kurtuluş (1994)

Rutkay Aziz... Cumhuriyet (1998)Serdar Orçin... Abdülhamit Düşerken (2002)

Arda Kural... Emret Komutanım (2005)Ali Ülvi Hünkar... Kırık Kanatlar (2006)Alican Yücesoy... Son Osmanlı Yandım Ali (2007)

Yetkin Dikinciler... Mustafa (2008)Arda Kural... Dur Yolcu (2008)

Halit Ergenç... Dersimiz Atatürk (2010)

Bartunç Akbaba... Veda (2010)Burhan Güven... Veda (2010)Sinan Tuzcu... Veda (2010)Fikret Kağan Olcay... Veda (2010)Ertan Saban... Balkan Ölmemiştir (2011)

İlker Kızmaz... Çanakkale 1915 (2012)Yavuz Sepetçi... Yol Ayrımı (2012)

ARAS BULUT İYNEMLİ HAKKINDA

25 Ağustos 1990 (31 yaşında) İstanbul doğumlu olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş ve 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde 'Mete Akarsu' karakterini canlandırmıştı.

2013 yılında Çağan Irmak'ın "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynadı. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı 'Engelli İhsan' karakteri büyük beğeni topladı.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde 'Şehzade Bayezid' olarak rol aldı.

2016 - 2017 yılları arasında SHOW TV'nin iddialı dizisi 'İçerde'de Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaştı. Ardından da 2017 - 2021 yıllarında 'Çukur'da 'Yamaç Koçovalı' adlı başrol karakteri canlandırdı. İynemli bu dizideki performansıyla kariyerinde büyük bir ivme kazandı.

İynemli, 2019 yılında '7. Koğuştaki Mucize' adlı sinema filminde "Memo" karakteriyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha ispatlamıştı.