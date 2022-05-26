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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aras Bulut İynemli-Bige Önal çifti, önceki gün uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Köpeklerini gezintiye çıkaran ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ONUR DUYDUM"

Yeni bir projede Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracak olan İynemli, konuyla alakalı konuştu. Aras Bulut İynemli, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir hazırlık sürecim var. Pek ayrıntı veremiyorum ama bayağı kapandım, çalışıyorum. Layık olmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bütün ekip heyecanlı... Gerçekten konuşurken bile heyecanlanıyorum, gözlerim doluyor. Bu proje teklifi bana ilk geldiğinde büyük bir onur duydum. Ben belli bir kesimi, yıllarını oynayacağım." ifadelerini kullandı.

"ROLÜNÜN ALTINDAN KALKACAĞINA ÇOK EMİNİM"

Bige Önal ise, "Ben de bir projeye hazırlanıyorum. Ben de söyleyemiyorum projemi, daha vakit var açıklamaya. Şimdi de provadan geliyorum ama çok heyecanlıyım. Ben Aras’ın ‘Atatürk’ rolünün altından kalkacağına çok eminim." dedi.

"BÜYÜK BİR GURUR"

İynemli, daha önce de yaptığı açıklamada, "Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir projemiz olacak. Ben de Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracağım. Çok heyecanlıyım. Çünkü böyle bir rolü canlandırmak büyük bir onur ve gururdur. Tüm ekip heyecanlıyız. Projeyle ilgili çok bilgi veremiyorum, yapım şirketi zamanı gelince açıklama yapacaktır. Ulu önderimizi elimizden geldiğince en iyi şekilde anlatmak tek amacımız." demişti.

"BİRAZ DAHA ZAMAN İLERLEDİKTEN SONRA..."

Ünlü oyuncu, "Rolünüze nasıl hazırlanıyorsunuz?" sorusuna ise, "Belli bir süreci var. Bunları biraz daha zaman ilerledikten sonra açıklamayı tercih ediyorum." yanıtını vermişti.

DAHA ÖNCE ATATÜRK'Ü HANGİ OYUNCULAR CANLANDIRDI?

Patrick Magee... Paralı Askerler (1970)

Rutkay Aziz... Kurtuluş (1994)

Rutkay Aziz... Cumhuriyet (1998)

Serdar Orçin... Abdülhamit Düşerken (2002)

Arda Kural... Emret Komutanım (2005)

Ali Ülvi Hünkar... Kırık Kanatlar (2006)

Alican Yücesoy... Son Osmanlı Yandım Ali (2007)

Yetkin Dikinciler... Mustafa (2008)

Arda Kural... Dur Yolcu (2008)

Halit Ergenç... Dersimiz Atatürk (2010)

Bartunç Akbaba... Veda (2010)

Burhan Güven... Veda (2010)

Sinan Tuzcu... Veda (2010)

Fikret Kağan Olcay... Veda (2010)

Ertan Saban... Balkan Ölmemiştir (2011)



İlker Kızmaz... Çanakkale 1915 (2012)

Yavuz Sepetçi... Yol Ayrımı (2012)

ARAS BULUT İYNEMLİ HAKKINDA

25 Ağustos 1990 (31 yaşında) İstanbul doğumlu olan Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş ve 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde 'Mete Akarsu' karakterini canlandırmıştı.

2013 yılında Çağan Irmak'ın "Tamam mıyız?" adlı filmde başrol oynadı. Eleştirmenler tarafından canlandırdığı 'Engelli İhsan' karakteri büyük beğeni topladı.

2013-2014 yılları arasında "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde 'Şehzade Bayezid' olarak rol aldı.

2016 - 2017 yılları arasında SHOW TV'nin iddialı dizisi 'İçerde'de Çağatay Ulusoy ile birlikte başrolü paylaştı. Ardından da 2017 - 2021 yıllarında 'Çukur'da 'Yamaç Koçovalı' adlı başrol karakteri canlandırdı. İynemli bu dizideki performansıyla kariyerinde büyük bir ivme kazandı.

İynemli, 2019 yılında '7. Koğuştaki Mucize' adlı sinema filminde "Memo" karakteriyle oyunculuktaki başarısını bir kez daha ispatlamıştı.