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        Haberler Magazin 'Arap Kadri' filminin galası gerçekleşti - Magazin haberleri

        'Arap Kadri'de buluştular

        arklı bir mizah anlayışıyla gösterime girecek olan 'Arap Kadri' filminin galası gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 08:38 Güncelleme: 18.04.2024 - 08:38
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        'Arap Kadri'de buluştular
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        Habertürk Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 1970 ve 1980’li yıllarda Fırt Dergisi’nde yayımlanan Tekin Aral’ın yazdığı, Latif Demirci’nin çizgileriyle hayat verdiği karakterlerin yeniden doğarak, sinemaya uyarlandığı 'Arap Kadri'nin galası yapıldı.

        Filmin oyuncularının hazır bulunduğu gala gecesine ünlü karikatüristler Hasan Kaçan, Ergun Gündüz, Behiç Pek, Suat Özkan, Yılmaz Okumuş ve Varol Yaşaroğlu da katıldı.

        "SİNEMAYA AKTARILINCA NASIL OLACAĞINI GÖRMEK İSTEDİK"

        Tekin Aral’ın ölüm yıl dönümü olan 19 Nisan’da vizyonda olacak filmin özel gösterim gecesinde kızı Ayça Aral da ev sahipliği yaptı. Film gösterimi öncesi oyuncular ve ünlü karikatüristler basının karşısına çıktı. Filmin başrol oyuncusu Ahmet Mümtaz Taylan; "Tekin Aral ve Latif Demirci’nin emeğiyle lezzetle okuduğumuz naif karakterlerdi. Sinemaya aktarılınca nasıl olacağını görmek istedik. Biraz da yeni kuşağın bu karakterleri tanımasını istedik. Çok başarılı bir senaryo uyarlamasıyla iyi çekildi. Elimizden geleni yaptık. İnşallah izleyiciyi gülümsetir. Bu dergiler 1 milyon tiraja ulaştı. Bu gecede de bu dergilerin ustaları var ve onlara saygımız büyük. Bu tür dergilerin varlığı sürmeli" dedi.

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        "KARİKATÜRLERLE BÜYÜDÜM"

        Zeynep Çamcı; "Ahmet ağabey aradı beni bu film için ve 'Gelip bu filmde kızım olur musun?' dedi. Çok mutlu oldum. Karikatürlerle büyüdüm ben de. Bugün komedi oyunculuğu yapabiliyorsam bu dergiler sayesindedir. Bu gecede de çok önemli karikatüristlerimiz var. Onlarla bu gece tanışmak da benim için ayrı bir mutluluk oldu, hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        "BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK"

        Ahmet Mümtaz Taylan, Necip Memili, Zeynep Çamcı, Yalçın Hafızoğlu, Melis İşiten, Birgül Ulusoy, Taner Turan, Eda Özel ve Yaşar Karakulak’ın rol aldığı, Volkan Öge ve Ömer Fikret Şen'in senaryolaştırdığı 'Arap Kadri'yi Emre Kavuk yönetti. Filmin davetine katılan ünlü karikatüristler de gece ile ilgili olarak; "Arap Kadri’yi sinemada görmek bizim için de büyük mutluluk. Tüm ekibin ellerine sağlık. Bizler hepimiz bu karakterlere şahit olduk ve değişen zamanlarda da içinde yer aldık. Hayalimizdeki, çizdiğimiz 'Arap Kadri’nin vücut bulması çok farklı ve keyifli bir duygu" dediler.

        'ARAP KADRİ'NİN KONUSU NEDİR?

        PH7, DMC ve NetD’nin yapımcılığını üstlendiği filmin konusu kısaca şöyle; özgürlüğüne düşkün biri olan Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır. Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise canlılar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır. Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da çomak sokar. Bu durum Tarzan ile arasında çatışma yaşanmasına neden olur.

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        #Arap Kadri
        #gala

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