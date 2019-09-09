Aramco'nun halka arzı 'mümkün olan en kısa sürede' gerçekleşecek- haberler

Suudi Arabistan'ın yeni enerji bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Suudi Arabistan'ın petrol rezervlerine sahip olan devlet petrol şirketi Aramco'nun halka arzını "mümkün olan en kısa sürede" yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Abdulaziz bin Salman bu açıklamayı Abu Dhabi'de düzenlenen enerji konferansında yaptı. Aramco 2020-2021'e kadar yüzde 5 hissesini yatırımcılara açık pazarda satmayı planlıyor. Bu dünyanın en büyük halka arzı olabilir.

Konuya yakın iki kaynağın yaptığı açıklamada şirketin halka arz için bankalara yetki vermesinin ve önümüzdeki günlerde danışmanları ataması beklendiğini belirtmişti. Bu halka arz, Suudi Arabistan'ın dışardan yatırım çekmek ve petrole ek olarak başka alanda çalışmak amacıyla ekonomik dönüşümünün en önemli parçası.