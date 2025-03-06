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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aracı bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni Tanju Oğuz aranıyor | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!

        Yozgat'ta, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu, sınıf öğretmeni 36 yaşındaki Tanju Oğuz için ikinci günde arama çalışması sürüyor. Oğuz, 150 kişilik bir ekiple aranırken dün Alçakışla göleti yakınında aracı bulunmuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 11:51 Güncelleme: 06.03.2025 - 11:51
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        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
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        Yozgat'ın Doğankent ilçesindeki Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Tanju Oğuz'dan (36) haber alamayan yakınları, önceki gün polise kayıp ihbarında bulundu.

        ARACI BULUNDU ÖĞRETMEN YOK

        DHA'daki habere göre yetkililer, dün sabah saatlerinde Oğuz'a ait aracı Akdağmadeni ilçesi Akçakışla köyündeki Akçakışla göleti yakınlarında buldu.

        150 KİŞİLİK EKİPLE ARANIYOR

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        Gölet çevresinde, jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan da bölgeye gelip, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Özkan, aramaların 150 kişilik ekiple, iz takip köpek timleri ve dron destekli olarak sürdüğünü belirtti.

        Sınıf öğretmeni kayboldu! Aranıyor!
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        #Yozgat
        #Son dakika haberler
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