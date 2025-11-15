Brent ham petrol, yüzde 2,19 yükselerek varil başına 64,39 dolara çıktı. Brent petroldeki yükseliş ve dövizdeki gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren 1 lira 26 kuruş zam yapıldı. Yapılan zam tabelalara yansıdı.

REKLAM advertisement1

Motorinin fiyatında ise bir değişiklik olmadı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 57.73 TL

Motorin litre fiyatı: 57.49 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 55.76 TL

Motorin litre fiyatı: 58.65 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 59.09 TL

Motorin litre fiyatı: 58.99 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.